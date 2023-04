Fortuna Sittard betaalt alsnog achterstallige salarissen

Yilmaz meldde zich woensdagmiddag ook weer voor zijn eerste trainingssessie sinds zondagavond. Op het programma staat ook een gesprek tussen de 77-voudig Turks international en de clubleiding over de gerezen problemen en de bedoeling van Yilmaz met het Instagram-bericht. Fortuna heeft tot nu toe geen toelichting gekregen van Yilmaz op het explosieve bericht.

Fortuna heeft afgelopen zomer een peperdure selectie samengesteld met Burak, die voor vijf seizoenen heeft getekend, als grootverdiener. De ambities werden in het vijfde opeenvolgende seizoen Eredivisie verder opgeschroefd met het oog op de aanstaande overname van 65 procent van de aandelen door Principion Holding, een holding van de zakenmensen achter spelletjesontwikkelaar Azerion, die voor een belangrijk deel voor de financiering zou zorgen. Die overname zit echter nog vast op goedkeuring van de KNVB. Bovendien loopt er momenteel een onderzoek door de financiële waakhond AFM (Autoriteit Financiële Markten) naar Principion Holding vanwege vermeende marktmanipulatie, wat de situatie verder compliceert. Gedurende het onderzoek is topman Atilla Aytekin teruggetreden als CEO van Azerion.

Bekijk ook: Bommetje van boze Burak Yilmaz bij Fortuna Sittard

De beurswaarde van Azerion is flink gekelderd door het AFM-onderzoek en de problemen bij het bedrijf lijken ook Fortuna niet onberoerd te laten getuige de betalingsachterstanden, waar het merendeel van de selectie pas afgelopen maand voor het eerst mee te maken heeft gekregen, maar waar grootverdiener Yilmaz al eerder mee is geconfronteerd. Met zijn Instagram-bericht lijkt Yilmaz aan te sturen op een voortijdig vertrek, per direct of aan het einde van het seizoen, ondanks het nog vier jaar doorlopende contract.