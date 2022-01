Shorttrack-stel Rianne de Vries-Daan Breeuwsma vecht voor laatste twee olympische tickets

Daar hebben de twee geliefden nog één kans voor, tijdens de Invitation Cup in Leeuwarden over anderhalve week. Bij de mannen zijn Sjinkie Knegt, Itzhak de Laat, Jens van ’t Wout en Sven Roes zeker. Dylan Hoogerwerf deed met het veroveren van de Nederlandse allroundtitel goede zaken, en aangezien er op de 500 meter (zijn specialiteit) nog een plek open is, lijkt hij de belangrijkste gegadigde.

Aan de andere kant is de kans op eremetaal op die 500 meter niet heel groot, en op de relay is zelfs goud niet ondenkbaar. Vorig jaar veroverde Oranje immers de wereldtitel op dat onderdeel met Breeuwsma binnen de gelederen. „Op de relay weten ze wat ze aan me hebben. Op dat WK reed ik de snelste rondetijden van heel de ploeg”, aldus ’De Breeuw’.

Bij de vrouwen plaatsten Suzanne Schulting, Xandra Velzeboer, Selma Poutsma en Yara van Kerkhof zich al voor Peking. De laatste plek, eveneens voor de relay, maar wellicht ook de 1500 meter lijkt naar De Vries te gaan. De enige die haar dat ticket nog kan ontfutselen is Georgie Dalrymple, die haar laatste strohalm greep met een tweede plek op de 1500 meter en een derde plaats in de eindrangschikking van de NK allround.

Wakker van gelegen

„Ik heb er wel van wakker gelegen”, zei De Vries, die met Oranje op de relay al verschillende titels won. „Hoewel ik er vertrouwen in heb, wil ik gewoon zekerheid. Op de Invitation Cup hoop ik te laten zien wat ik waard ben en dat ik er daardoor alsnog bij ben in Peking.”