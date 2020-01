De Ligt ziet Juventus winnen van Kluiverts AS Roma

De Italiaanse kampioen én koploper van de Serie A, met Matthijs de Ligt op de bank, won op eigen veld met 3-1. Roma is de nummer vier van de reguliere competitie.

Halverwege was het al 3-0 door doelpunten van Cristiano Ronaldo, Rodrigo Bentancur en Leonardo Bonucci. Doordat doelman Gianluigi Buffon een inzet van Cengiz Ünder over zijn eigen doellijn werkte, kwam Roma vlak na rust terug tot 3-1.

Justin Kluivert was basisspeler bij de Romeinen. De aanvaller werd halverwege gewisseld.

Eerder al bereikte Napoli de laatste vier, door titelverdediger Lazio uit te schakelen. Volgende week worden de resterende kwartfinales gespeeld, AC Milan - Torino en Inter - Fiorentina.

Ronaldo

Ronaldo maakte tegen AS Roma alweer zijn zevende goal in de laatste vier wedstrijden. Daarmee is de 34-jarige Portugees zeer prodcutief aan 2020 begonnen.