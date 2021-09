Succesvolle John van ’t Schip hoopt dat roer drastisch omgaat in Griekenland

Volgens Van ’t Schip moet het roer om bij de clubs in het land. „We hebben nauwelijks spelers om te kiezen” verduidelijkte de bondscoach na afloop van de wedstrijd in Athene.

„Daarvoor moet aandacht zijn en niet voor de resultaten. Als Griekenland terug wil naar het hoogste niveau, dan moeten er zaken in het Griekse voetbal drastisch veranderen. Realistisch gezien hebben we maar vijf, zes grote teams in Griekenland, waaruit we kunnen putten en waarvan er nog maar twee in Europa actief zijn.”

"Haal geen buitenlanders van C-garnituur maar steun de jonge spelers"

Van ’t Schip trekt de vergelijking met 2004, toen de Grieken met een degelijke ploeg wisten te stunten met EK-winst. „Het is niet zoals in 2004, toen er heel veel fantastische spelers beschikbaar waren, de coach kon kiezen uit 24, 25 man en Griekenland drie clubs in de Champions League had.”

AZ’er Vangelis Pavlidis (16) viert de tweede Griekse treffer met zijn ploeggenoten. Ⓒ HH/ANP

Talenten

Van ’t Schip ziet graag dat jonge talenten vaker een kans krijgen in de eigen competitie. „Ik zeg niet dat we heden ten dage geen goede spelers tot onze beschikking hebben. Maar de structuur van de Griekse competitie moet veranderen. Haal geen buitenlanders van C-garnituur, maar steun de jonge spelers”, zo richtte hij zich direct tot de clubs.

„Met uitzondering van Olympiakos zijn de stadions leeg. Mensen kunnen zich niet identificeren met de spelers en dat moet veranderen. Mensen moeten zich kunnen identificeren met het Griekse voetbal en de nationale ploeg.”