Australisch voetbalduel verzet vanwege bosbranden

Volgens de voetbalbond van Australië is de lucht van slechte kwaliteit en wordt er extreme hitte verwacht. De wedstrijd zou vrijdag gespeeld worden en 1 februari is als nieuwe datum gekozen.

De mannenwedstrijd tussen Newcastle Jets en Sydney FC, die later op de dag gepland staat, gaat wel door. Volgens de FFA is de luchtkwaliteit later op de dag beter door de opspelende wind en is het dan bovendien een stuk frisser.

In Australië werd al een cricketwedstrijd afgezegd en een tennistoernooi uit de challengercategorie, het niveau onder de ATP-toernooien, verhuisd van Canberra naar Bendigo. De Australian Open, het grandslamtoernooi dat op maandag 20 januari begint, heeft al aangegeven dat het overweegt bij slechte luchtkwaliteit partijen indoor te laten spelen.