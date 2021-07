NOC*NSF: geen positieve tests bij ons in olympisch dorp

Hij reageerde desgevraagd op het nieuws dat drie mensen in het olympisch dorp uit hetzelfde land en van dezelfde sportdiscipline positief zijn bevonden op het coronavirus. Het gaat om twee sporters en een teamlid.

„Ze zijn niet van ons”, laat de woordvoerder weten. „Ik zag de berichten ook voorbijkomen, maar dat is het enige dat ik kan zeggen. Het is natuurlijk allemaal volledig anoniem.”

De woordvoerder beaamde dat iedereen van TeamNL in Tokio „fit en gezond” is. „Anders waren ze hier ook niet. Dan heb ik het wel alleen over de coronatests. Dat houden we collectief bij. Ik ben verder niet op de hoogte van eventuele blessures, op ’enkelbandniveau’ om zomaar te zeggen.”

"Het eten is geweldig en de appartementen zijn goed"

Volgens de woordvoerder vallen voor TeamNL de omstandigheden in het olympisch dorp vooralsnog reuze mee. „Ja, in het dorp is het uitstekend, serieus, dat is geen promotiepraatje. De eetzaal is fantastisch, het eten is geweldig en de appartementen zijn goed.”

Coronatesten

Ook de dagelijkse coronatesten zijn volgens de woordvoerder best wel te doen. „Iedere ochtend levert iedereen een buisje met speeksel in. Die worden weggebracht en als er niets mee aan de hand is, hoor je er nooit meer wat van. En de volgende ochtend doen we het weer.”

Iedereen in het dorp houdt zich volgens de woordvoerder goed aan de gedragsregels. „Ik heb werkelijk nog niemand gezien zonder mondkapje. Op dat na, lijkt het eigenlijk hier gewoon op andere Olympische Spelen. Maar dan heb ik het natuurlijk alleen over de bewegingsvrijheid in het dorp. Als je naar buiten gaat, wordt het anders. Dat mag alleen met specifiek vervoer naar een vooraf vastgestelde bestemming. Je kunt niet even het dorp verlaten om een gevulde koek ofzo bij de benzinepomp te gaan halen. Maar dat is in Japan sowieso lastig.”