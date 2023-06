Mathieu van der Poel bij rentree kansloos na lekke band in finale

De kampioen van Noorwegen uitkomend voor Uno-X was aan de finish op de citadel van Diest de beste van een kopgroep van drie, voor de Belgen Stan Van Tricht en Florian Vermeersch. Tiller won de wedstrijd ook al in 2021.

Mathieu van der Poel werd in de slotfase achtervolgd door tegenslag. De Nederlandse favoriet moest meerdere keren van fiets wisselen en verloor daardoor de aansluiting met de kopgroep. Hij wist met een fraaie achtervolging nog wel weer bij de eerste achtervolgers aan te sluiten, maar het drietal hield het tot aan de meet vol. Van der Poel finishte uiteindelijk als dertiende.

„Ik ben vol vertrouwen aan de finale begonnen”, keek Tiller terug. „De benen waren goed, de ploeg was goed, alles was goed eigenlijk. Ik wist dat het moest kunnen lukken. Natuurlijk was het voor ons een meevaller dat Mathieu door pech werd teruggeworpen. Met hem erbij aan de meet was het wellicht anders gelopen. Maar wij zijn heel blij met deze overwinning.”

De koers ging van Aarschot naar Diest, over ongeveer 180 kilometer.

Kopecky wint bij de vrouwen

Lotte Kopecky van SD Worx won de derde editie van Dwars door het Hageland voor vrouwen. De 27-jarige Antwerpse finishte als eerste na 128 kilometer, met een kleine voorsprong op de Oostenrijkse Christina Schweinberger en de Britse Pfeiffer Georgi. De Nederlandse Lieke Nooijen werd vierde.

De Kleijn snelste in derde rit van ZLM Tour

Arvid de Kleijn heeft de derde etappe van de ZLM Tour gewonnen. De coureur van Tudor won de sprint van het peloton. Het podium bestond verder uit de Italianen Jakub Mareczko en Matteo Moschetti. Olav Kooij blijft de leider in het klassement. De renner van Jumbo-Visma deed niet mee in de strijd om de dagzege.

„Het was lastig”, bekende De Kleijn. „Op een gegeven moment reed ik lek en moest ik lang op een andere fiets wachten. Mijn ploeggenoten hebben me echter teruggebracht in het peloton. Ik kreeg vervolgens zelfs even de tijd om op adem te komen. Daardoor kon ik het afmaken. Ik kwam hier voor een ritzege, die is binnen. Wie weet komt er nog een kans, we gaan het zien.”

Kooij vond het niet verrassend dat hij bij de sprint niet vooraan zat. „De meeste aandacht bij ons gaat uit naar het verdedigen van de leiderstrui. We moeten de controle houden en dat is gelukt. In de finale zat het er niet in dat ik om de hoofdprijs ging meedoen.”

De start en finish van de rit over ruim 190 kilometer waren in Roosendaal.

De ZLM Tour duurt tot en met zondag.