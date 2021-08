Feyenoord met krasje naar groepsfase

De Rotterdammers werkten een verplicht nummertje af in Scandinavië. De scherpte ontbrak een beetje en dat was misschien niet onlogisch als je weet dat zondag FC Utrecht (uit) wacht. Zorgelijk was alleen het uitkomen van doelman Ofir Marciano die er een keertje helemaal naast zat maar Luis Sinisterra nog redding zag brengen.

Ook de Noorse rechtsback Marcus Pedersen blunderde met een ingooi, waar wél een tegendoelpunt uit voortkwam. Wouter Burger, die de geblesseerde Marcos Senesi verving, kon bij de eerste paal het doortikken niet blokken.

Slot weer wijzer

Wat het Slot als coach leerde is dat zijn basiself over kwaliteit beschikt, maar als er slechts twee pionnen wegvallen wordt het elftal al broos. Het is ook de reden waarom Slot na een uur niet besloot een half elftal te wisselen. Guus Til maakte de enige Rotterdamse treffer, nadat hij eerder al de lat had geraakt.

De spelers van Elfsborg begonnen na de 2-0 te dromen van een stunt. Ⓒ Pro Shot

Het was sowieso geen feestdag voor Feyenoord. De club werd op de dag van de wedstrijd opnieuw beboet door de tuchtcommissie van de UEFA. De Rotterdamse club moet 35.250 euro betalen wegens het afsteken van vuurwerk en het blokkeren van de trappen door supporters bij de thuiswedstrijd tegen IF Elfsborg. Het totale bedrag aan boetes over de drie Europese thuiswedstrijden bedraagt bijna 70.000 euro, zo meldt Feyenoord.

Jonge invaller

In de slotfase liet Slot wel Ridgeciano Haps en spits Naoufal Bannis nog een kwartiertje meespelen. Zij vervingen Luis Sinisterra en Bryan Linssen. Mimeirhel Benita, een zeventienjarige rechtsbuiten uit de jeugdopleiding van Feyenoord, mocht van Slot zijn debuut maken in Zweden.

De trainer blijft volop aandacht en kansen geven aan de jeugd en dat is een stimulans voor veel talenten, die weten dat ze mogelijkheden kunnen krijgen bij Feyenoord zolang daar geen geld beschikbaar is voor grote aankopen.

Benita stond een paar seconden in het veld toen hij Guus Til al in scoringspositie bracht. Het schot van Til werd gekeerd.