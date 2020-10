Debutant Dirk van Duijvenbode schrijft historie met finaleplek bij World Grand Prix

De weg naar de halve finales liep al via verrassende overwinningen op achtereenvolgens Mensur Suljovic (15e), Dimitri van den Bergh (15e) en tweevoudig wereldkampioen Gary Anderson (9e). Daarbij krikte de 28-jarige Westlander zijn niveau telkens behoorlijk op. Nadat hij met een waardeloos gemiddelde van 72,98 van Suljovic had gewonnen, werden tegen Van den Bergh en Anderson prima scores van respectievelijk 89,82 en 94,29 genoteerd.

Van Duijvenbode is de laatst overgebleven Nederlander. In de kwartfinales sneuvelden namelijk zijn landgenoten Michael van Gerwen en Jeffrey de Zwaan. Titelverdediger Van Gerwen, en daarnaast vijfvoudig winnaar van het majortoernooi, verloor van uitgerekend van Whitlock en voorkwam daarmee een Nederlandse clash in de halve eindstrijd. De Zwaan werd door Gerwyn Price uitgeschakeld.

Simon Whitlock Ⓒ PDC

Van Duijvenbode begon zondagavond uitstekend aan zijn partij met Whitlock. Met een gemiddelde van 92 gaf hij zijn opponent in de eerste set (3-0 in legs) geen enkele kans. Daarbij moet wel worden aangetekend dat Whitlock zijn puike spel van in de kwartfinale tegen Van Gerwen (met 100+ gemiddeld) niet wist te evenaren. Met een gemiddelde score van 78 kende hij dit keer een zwak begin.

Trage Whitlock zorgt voor irritatie

In de tweede set begon Whitlock het spel steeds meer te vertragen. Dat deed de 51-jarige Australiër opzichtig door langzaam de pijlen uit het bord te halen en tergend langzaam terug te lopen. Van Duijvenbode raakte zichtbaar geïrriteerd, maar beantwoordde de tactiek van Whitlock aanvankelijk nog wel met een 180’er en een gewonnen leg. Maar uiteindelijk moest de Nederlander, die toch enigszins uit zijn ritme raakte, de set (1-3 in legs) inleveren.

Ondanks dat Van Duijvenbode scorend iets terugzakte, pakte hij het derde bedrijf wel ’gewoon’ weer door drie opeenvolgende legs naar zich toe te trekken. Vervolgens deed hij Whitlock extra veel pijn door de set, waarin de The Wizard mocht beginnen, te winnen. Daarmee nam hij een comfortabele 3-1 voorsprong in sets. Whitlock raakte geen moment in zijn element en Van Duijvenbode voerde de druk nog verder op door ook weer beter te gaan gooien (eindgemiddelde van 88,17). En zo moest ook de nummer 17 van de wereld aan zijn dadendrang geloven; 4-1 in sets.

„Ik heb mijn kans gepakt”, reageerde Van Duijvenbode na afloop. „Ik denk dat Simon meer bezig was met mij uit mijn spel te halen, dan zijn eigen spel te spelen. Dat doe je alleen als je bang bent. Ik heb daar goed gebruik van gemaakt.”

Het avontuur van Van Duijvenbode duurt zo nog even voort. Dankzij zijn prestaties in Coventry weet hij zich inmiddels verzekerd van deelname aan de Grand Slam of Darts en maakt hij ook een flinke sprong op de wereldranglijst. De huidige nummer 73 zal bij het uitkomen van de nieuwe Order of Merit ruimschoots in de top-60 zijn terug te vinden. Daarnaast neemt hij sowieso een cheque van minimaal 50.000 Britse ponden mee naar huis. Maar dat bedrag kan nog oplopen tot 110.000 pond mocht hij als debutant zijn triomftocht maandagavond zelfs verzilveren met de eindzege. Dat zou het sprookje van de semi-prof, die in ’s Gravenzande gewoon voor 32 uur per week bij een auberginekwekerij onder contract staat, helemaal compleet maken.