Sherida Spitse bijna maand bij Ajax: ’Mentaal mag het best wel wat beter’

De overgang naar Ajax vanaf begin 2021 betekende wel dat Spitse tot het einde van 2020 bleef voetballen bij Vålerenga. Ze pakte met de Noorse club de landstitel. Inmiddels vertoeft de recordinternational alweer bijna een maand op sportpark De Toekomst. „Het bevalt prima”, zegt ze. „We hebben een leuke groep. Ik ben alles bij elkaar heel blij met Ajax. Waarom? Als klein meisje was al ik voor Ajax. Dit is mijn club.”

En als FC Twente, waar je twee keer hebt gespeeld, jou zou bellen? „Twente heeft mij niet gebeld, ook niet benaderd. Ik heb inderdaad al twee keer voor Twente gevoetbald en heb daar titels gewonnen, maar Ajax heeft mij gewoon benaderd. Ajax is de juiste club voor mij.”

Op haar zestiende maakte Spitse haar debuut voor het grote Oranje. Het vrouwenvoetbal in Nederland was toen nog niet zo populair. Inmiddels zijn wij alweer vijftien jaar verder en heeft de 30-jarige Friezin 180 interlands op haar naam. De populariteit van het vrouwenvoetbal is bovendien behoorlijk gestegen. „Qua voetbal is het nu veel beter. Het vrouwenvoetbal in Nederland heeft duidelijk een ontwikkeling doorgemaakt. Maar je wilt dat die ontwikkeling doorgaat en dat het vrouwenvoetbal stappen blijft maken. Ik hoop mijn steentje daar aan bij te dragen.”

Sherida Spitse bij haar presentatie als Ajax-aanwinst. Ⓒ Ajax

Bij de Ajax Vrouwen wordt de Oranje-international, die voor anderhalf seizoen heeft getekend, omringd door veel jonge meiden. Spitse, die bekend staat om haar winnaarsmentaliteit, weet het. „Qua voetbal is het allemaal oké, mentaal mag het best wel wat beter. Ik ben direct. Met talent alleen kom je er niet. Je zult keihard moeten werken. De jonge teamgenoten kijken wellicht tegen mij op, maar ik probeer ze te helpen en daar een begeleidende rol in te spelen.”

Vrijdag voetbalt Spitse haar eerste officiële wedstrijd in het Ajax-tenue om de Eredivisie Cup. Tegenstander is haar oude club FC Twente. Vervolgens treffen de Amsterdammers Heerenveen - de club waar de Friezin begon met haar carrière - voor de beker en dan PSV voor de competitie. Spitse verheugt zich erop. „Dit is natuurlijk heel erg leuk. Een beetje druk hoort er bij. Hier gaat het ook om. We zullen klaar zijn voor deze wedstrijden.”