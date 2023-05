Bayern München en Borussia Dortmund halen uit, Sheraldo ’Spider-Man’ Becker blinkt uit

Thomas Müller opende na 20 minuten de score. De 33-jarige Duitser schoot raak vanaf de rand van het strafschopgebied, na een vloeiende aanval van de thuisclub. Even later verdubbelde Joshua Kimmich de voorsprong uit een strafschop. De thuisclub liep na rust weg bij Schalke via twee goals van Serge Gnabry. De aanvaller scoorde eerst na voorbereidend werk van linksback João Cancelo en profiteerde daarna van een veel te korte terugspeelbal van Schalke-verdediger Maya Yoshida (ex-VVV). In de slotfase scoorden ook invaller Mathys Tel en Mazraoui nog.

Bij Bayern had naast Mazraoui ook Matthijs de Ligt zoals gebruikelijk een basisplaats, Ryan Gravenberch viel na ruim een uur in. Daley Blind bleef op de bank. Sepp van den Berg speelde de hele wedstrijd centraal achterin bij Schalke 04, Thomas Ouwejan deed de laatste minuten als invaller mee. De club uit Gelsenkirchen zakte naar de zestiende plaats, een positie die aan het einde van het seizoen een play-off om promotie/degradatie betekent. VfL Bochum passeerde Schalke op de ranglijst door met 3-2 te winnen van FC Augsburg, onder meer door een eigen doelpunt van Augsburg-aanvoerder Jeffrey Gouweleeuw. Bochum heeft nu 1 punt meer dan Schalke.

Borussia wint ook

Dortmund sloeg een paar uur later terug. De ploeg van trainer Edin Terzic won voor eigen publiek met 5-2 van Borussia Mönchengladbach en blijft Bayern, dat met 6-0 won van Schalke 04, op 1 punt volgen. Beide clubs spelen nog twee wedstrijden in de Bundesliga.

Donyell Malen, de man in vorm bij Dortmund, had met een doelpunt en twee assists weer een hoofdrol. De oud-PSV’er opende al in de 5e minuut de score. Malen kopte de bal van dichtbij binnen na een gekraakt schot van spits Sébastien Haller. Jude Bellingham benutte in de 18e minuut een strafschop na een overtreding op Haller. In de 20e en 32e minuut scoorde die oud-speler van FC Utrecht en Ajax op aangeven van Malen. Vooral de eerste treffer van Haller, met een ogenschijnlijk achteloos hakje, was bijzonder fraai.

De laatste keer dat Dortmund al zo snel met 4-0 voor stond, was in november 2017 tegen Schalke 04, toen met Peter Bosz als trainer. Na 25 minuten was het al 4-0 voor de ploeg van Bosz, maar de wedstrijd eindigde nog in 4-4.

Malen werd in de 68e minuut gewisseld. De 24-jarige aanvaller tekende in zijn laatste acht competitiewedstrijden voor acht doelpunten en vijf assists. Nadat de Oranje-international van het veld was gegaan, deed Borussia Mönchengladbach nog iets terug via Ramy Bensebaini (strafschop) en Lars Stindl. Vlak voor het verstrijken van de blessuretijd tikte de voor Malen ingevallen Giovanni Reyna de 5-2 binnen.

Becker schittert

Union Berlin won ondertussen van SC Freiburg met 4-2. Sheraldo Becker was daar de grote man. Hij gaf de assist bij de 1-0 en scoorde vervolgens zelf. De 28-jarige Amsterdamse aanvaller van vierde zijn tiende seizoenstreffer door een rood masker van de bekende superheld Spider-Man over zijn hoofd te trekken. De scheidsrechter bestrafte die actie met een gele kaart.

Becker, die eerder voor Ajax, PEC Zwolle en ADO Den Haag speelde, passeerde doelman Mark Flekken van Freiburg 2 minuten later opnieuw. Dit doelpunt vierde hij zonder masker. In de tweede helft kwam Freiburg nog terug tot 3-2, maar op aangeven van Becker besliste Aïssa Laidouni de wedstrijd. Becker werd kort daarna vervangen. Danilho Doekhi maakte de 90 minuten wel vol bij de thuisclub.

„Ik sta hier nog een jaar onder contract”, aldus Becker. „Ik concentreer me op Union en onze laatste twee wedstrijden. Daarna ga ik op vakantie. In het voetbal kan je niets beloven. Maar mijn familie en ik voelen ons hier heel comfortabel.” De Surinaamse international speelt sinds 2019 voor Union Berlin. Daarvoor kwam hij uit voor Ajax, PEC Zwolle en ADO Den Haag.

"Ik weet niet precies hoe dicht bij de Champions League we zijn. Maar we zijn dichtbij, dat is duidelijk"

„Sheraldo speelde een waanzinnige wedstrijd”, zei trainer Urs Fischer. „We hebben kwalificatie voor de Champions League nu in eigen hand. Maar we moeten het nog wel zien af te maken.” Twee speelrondes voor het einde van de competitie staat Union Berlin op de derde plaats in de Bundesliga. De top 4 plaatst zich voor de Champions League.

„Dit was een heel belangrijke zege voor ons”, zei Becker na de winst op concurrent Freiburg, dat met 3 punten minder op de vijfde plek staat. ”Ik weet niet precies hoe dicht bij de Champions League we zijn. Maar we zijn dichtbij, dat is duidelijk.”

Dubbele cijfers

De 28-jarige aanvaller maakte zijn tiende en elfde doelpunt van dit seizoen in de Bundesliga. Na zijn eerste treffer haalde Becker een masker van de bekende superheld Spider-Man onder zijn shirt vandaan en trok het over zijn hoofd. Het leverde hem een gele kaart op. „Nee, ik heb het niet speciaal hiervoor gekocht. Dat masker lag al een jaar in mijn huis, het is van mijn zoons. Ik wilde wachten op het juiste moment om het op te zetten. Eerst was het mijn plan om het masker in de laatste thuiswedstrijd tegen Werder Bremen op te zetten. Maar vandaag was mijn hele familie in het stadion, daarom heb ik het nu gedaan. Deze manier van juichen was voor mijn kinderen.”