Afscheid van sporticoon Epke Zonderland: zelfs op skippybal de beste willen zijn

Premium Sport

Juul Franssen maakt zich na rollercoaster van emoties op voor olympisch debuut

Juul Franssen kwam een half jaar geleden in een angstaanjagende achtbaan terecht, nadat haar vader Pieter een beroerte kreeg. De rust is nog steeds niet wedergekeerd, maar dankzij de onvoorwaardelijke steun van haar dierbaren kan de 31-jarige judoka zich nu wel even focussen op de Zomerspelen in Tok...