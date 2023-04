Real Madrid laat Chelsea ook in eigen huis kansloos

Na tien minuten spelen was er wel al een grote kans voor Chelsea, maar een volley van N'Golo Kanté ging maar net naast de paal. Aan de andere kant waren er mogelijkheden voor Rodrygo (bal op paal) en Luka Modric. Real-goalie Thibaut Courtois bracht nog een keer prachtig redding. Met een katachtige reflex redde hij op een inzet van Marc Cucurella.

Het was Rodrygo die in de 58e minuut aan alle illusies van Chelsea een einde maakte door te scoren uit een counter: 1-0. Na de achterstand besloot interim -coach Frank Lampard drie aanvallers in te brengen. Chelsea was gestart met Kai Havertz als enige aanvaller, maar nu kwamen ook João Félix, Raheem Sterling en Mykhailo Mudryk in het veld. Het was te laat. Met nog tien minuten op de klok was het opnieuw Rodrygo die doel trof: 2-0. Het was het startsein voor een deel van de Cheslea-fans om het stadion te verlaten.

