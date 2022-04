PSV met de schrik vrij na vroege achterstand in Leeuwarden

Bij aankomst in Leeuwarden vernam PSV dat Ajax eerder op de avond na een moeizame wedstrijd dankzij een laat doelpunt de drie punten had gepakt bij NEC. Daardoor had de koploper de voorsprong vergroot tot zeven punten en moest PSV winnen om het gat weer terug te brengen tot vier punten en in het spoor te blijven van Ajax.

Beker-euforie

De afgelopen week waren de verwachtingen over een mogelijke inhaalrace van PSV na de impuls die de winst van de KNVB-beker had gegeven, hoog opgeklopt. Trainer Schmidt rekende zich echter allerminst rijk. „Als je iets wint, geeft dat een goed gevoel. Maar voor mij als trainer moet ik zorgen, dat ik zo’n boost niet overschat voor een volgende wedstrijd. Het is juist een gevaar, als je gaat denken ’dat doen wel even, want iedereen heeft zo’n goed gevoel’. Het is mijn taak om te zorgen dat de focus op de volgende wedstrijd er weer is.”

Schmidt had in vergelijking met de basiself van de bekerfinale plekjes op de bank ingeruimd voor zijn sterkhouders Ibrahim Sangaré en Cody Gakpo. In hun plaats begonnen Ritsu Doan en Bruma aan de wedstrijd.

SC Cambuur, samen met Willem II de minst presterende ploeg na de winterstop, was wel weer eens toe aan een succesje en begon in de hoogste versnelling aan de wedstrijd. PSV liet zich overdonderen door de energieke start van de thuisclub en keek binnen twee minuten tegen een achterstand aan. De bal bleef hangen in de zestien van PSV en Patrick Joosten verraste de Eindhovense doelman Yvon Mvogo met een hakbal.

Patrick Joosten zorgde voor een vroege voorsprong voor Cambuur. Ⓒ Pro Shots

Daarmee was de euforie van de bekerwinst snel verdreven en moest PSV aan een inhaalrace beginnen om te voorkomen, dat in Leeuwarden definitief afgehaakt zou worden in de titelstrijd. In eerste instantie had PSV moeite om grip op de wedstrijd te krijgen, doordat SC Cambuur de opbouw heel goed onder druk zette en de Eindhovenaren niet aan het eigen spel toekwamen. In de loop van de eerste helft wist PSV zich meer en meer aan die druk te ontworstelen, waardoor de ploeg van Schmidt wat meer in het eigen spel kwam.

Er kwamen ook kansen. Eran Zahavi kopte naast na een goede voorzet van Mauro Junior en Doan zag een vrijwel zeker doelpunt verijdeld worden door Cambuur-doelman Pieter Bos, die redding bracht met zijn vingertoppen.

Op een belangrijk moment vlak voor rust kwam de gelijkmaker er toch. De bal viel in het zestienmetergebied voor de voeten van Zahavi, die de belangrijke 1-1 binnen knalde. De negende Eredivisiegoal van de Israëlische spits, die daarmee samen met Gakpo gedeeld Eredivisietopscorer is van PSV.

Voor de tweede helft bracht Schmidt alsnog de uitblinker van de finale, de Ivoriaan Sangaré in. Voor hem moest Joey Veerman wijken.

Ongelukkig Cambuur

Na rust hervatte SC Cambuur met hernieuwde energie de wedstrijd, maar al snel zou het spelbeeld kantelen door twee ongelukkige momenten voor de thuisploeg. Na een uur incasseerde Sekou Sylla zijn tweede gele kaart na een ongelukkige overtreding op Doan, waardoor SC Cambuur met een man minder door moest. En snel daarna nam PSV de leiding. Een hoekschop van Mauro Junior werd door de kleine Mario Götze in het Cambuur-doel gekopt, de vierde Eredivisiegoal van de Duitser dit seizoen en de twaalfde in totaal.

Götze werd matchwinner. Ⓒ ANP/HH

Daarmee zag SC Cambuur in een tijdsbestek van vijf minuten de kansen op een stunt als zand door de vingers glippen. Het zou daarna ook niet meer goedkomen met de Friezen, die aanvallend geen vuist meer konden maken en aan een grotere achterstand ontsnapten toen Erick Gutierrez de bal uit een hoekschop van Mauro Junior op de lat kopte. Even later schoot Doan in kansrijke positie over. Met Gakpo voor de ongelukkig spelende Bruma en Maximiliano Romero voor doelpuntenmaker Zahavi ging PSV nog op zoek naar een ruimere marge, maar het was Cambuur dat er een slotoffensiefje uitperste. Daarin wisten de Friezen niet meer te scoren, waardoor de teller na de winterstop op een schamele vijf punten blijft staan.

PSV vervolgt volgende week de kampioensrace met een thuiswedstrijd tegen Willem II. SC Cambuur hoopt dan in de Friese derby tegen SC Heerenveen na zes nederlagen op rij eindelijk weer eens punten te pakken.