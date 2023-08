Dag 14: Wel heb ik een foto van mezelf bij een voorrangsbord voor overstekende pinguïns

Het heeft veel, zo niet alles te maken met de nablijfselen van de ooit zeer conservatieve Nieuw-Zeelandse samenleving, die niet bepaald vrouwvriendelijk was. Op 1 juni 1911 werden barvrouwen verboden. Het zou een slechte invloed hebben op het drinkgedrag van de plaatselijke mannen.

Vijf jaar later werden vrouwen helemaal geweerd uit de kroegen, tenzij het familie van de uitbater betrof. De wet gold gemakshalve ook voor de Maori, vrouwen én mannen. Dat zou ze leren, in hun eigen land. Alle pubs werd verordonneerd om de deuren om 18.00 uur te sluiten. Dat zorgde voor een merkwaardig tafereel in de steden en dorpen: de meeste kantoren en fabrieken sloten rond vijven en vervolgens sprintten er honderdduizenden mannen naar de kroeg alsof hun leven er vanaf hing.

Lef

Daar zetten zij het direct en met een ware doodsverachting op een zuipen. In de laatste tien minuten van de middag ging de huig pas écht wagenwijd open. De drank ging erin als gods woord in een ouderling. Dat fenomeen, waarin een beetje Kiwi moeiteloos een halve liter-pul per minuut kon wegklokken, werd de 6 o’clock swill genoemd. Swill betekent zoveel als ‘spoelen’. De wet werd in 1976 ingetrokken.

Nieuw-Zeelanders zijn de gezelligheid in pubs en restaurant simpelweg niet gewend, vandaar dat ze ook hun lamsbouten, pizza’s en vegaburgers in recordtijd verslinden en de rekening vragen terwijl ze de laatste hap nog aan het herkauwen zijn. Thuis wordt koffie gedronken. Je moet hier wel enorme lef hebben om een restaurant te beginnen.

Bekijk ook: Waarom Oranje Leeuwinnen konden fluiten naar optimaal trainingsveld

Geeloogpinguïns

Net zo zeldzaam als Nieuw-Zeelandse restaurantbezoekers na zeven uur zijn overigens geeloogpinguïns. Vandaag was de dag der dagen: we gingen geeloogpinguïns en albatrossen spotten. We konden zoeken tot we een ons wogen, maar de pinguïns waren gevlogen. Quizvraag: kunnen pinguïns vliegen? Antwoord: nee. Maar wel zwemmen.

Ik was even uit het lood geslagen. Na al een bultruggezinnetje te zijn misgelopen in Wellington, waren ook de geeloogpinguïns mij dus te slim af. Wel heb ik een foto van mezelf bij een voorrangsbord voor overstekende pinguïns. Terug in Dunedin heb ik een geeloogpinguïnknuffel gekocht. Die maakt geluid als je op een knopje drukt.

Het is de schuld van mijn jonge collega’s. De volgevreten vedettes vonden de door mij voorgestelde vertrektijd van acht uur ’s ochtends veel te vroeg. Half elf leek hen beter. Wat mij betreft wordt de sluitingstijd van de pubs hier weer drastisch naar voren gehaald. Het wordt de hoogste tijd dat de Oranje Leeuwinnen weer gaan voetballen trouwens.