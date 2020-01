Ajax verwelkomt in Qatar inworptrainer

De 44-jarige Deen is als inworpcoach ook actief voor Liverpool, de koploper van Engeland en huidige Champions League-houder. De Deen is zelf van huis uit sprinter, heeft het Guiness Book Record voor de langste inworp op zijn naam staan (51,33 meter) en was lid van een bobsleeteam.

Ajax trainde vanochtend in een zonnig Doha. De hele groep was present op het trainingsveld en alleen de van een knieblessure herstellende David Neres werkte een individueel programma af. Door onder meer de oefeningen van Grønnemark was het een speelse oefensessie. Trainer Erik ten Hag gaat de training morgen intensiveren. Ajax speelt in Qatar twee oefenwedstrijden. Donderdag tegen KAS Eupen en zaterdag tegen Club Brugge. Ajax zou aanvankelijk donderdag oefenen tegen het Turkse Galatasaray, maar de Turken hebben de trip naar Qatar op het laatste moment gecanceld.

