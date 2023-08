Sven Mislintat teruggefloten over komst Joshua Zirkzee

De 1,93 meter lange Schiedammer Zirkzee werd vorig seizoen voor 8,5 miljoen euro door Bayern München aan Bologna verkocht en scoorde in zijn eerste seizoen in Italiaanse dienst twee keer in 21 wedstrijden. Daarnaast leverde hij twee assists. Ondanks zijn jonge leeftijd heeft de door Feyenoord opgeleide aanvaller met Feyenoord, FC Bayern, Parma, Anderlecht en Bologna al een aardig rijtje clubs achter zijn naam.

Technisch directeur van Ajax, Sven Mislintat Ⓒ ANP/HH

In de eerste elftallen van Anderlecht, Bologna, Bayern en Parma speelde hij in totaal 81 duels, waarin hij 25 keer scoorde en 16 assists leverde. Het was in combinatie met zijn mogelijke meerwaarde voor Ajax voor de scouting onvoldoende om een positief advies te geven.

