Gino Mäder na zware val in Ronde van Zwitserland gereanimeerd en afgevoerd per helikopter

De Albulapas (18 kilometer aan een gemiddeld stijging van 6,5 procent) was de slotklim in de zware vijfde etappe, maar de finish lag niet op de top. Die lag na een afdaling van 9,5 kilometer.

De organisatie meldde dat Mäder na de valpartij roerloos in het water lag. Voordat hij naar het ziekenhuis werd overgebracht, moest hij gereanimeerd worden.

Wereldkampioen Remco Evenepoel was kritisch over de bewuste afdaling. „Ik ben trouwens niet de enige die de afdaling gevaarlijk vond. ’Dat is koers’, hoor je ze zeggen. Maar als er een overwinning op het spel staat, neemt iedereen risico’s. Er moet altijd iets gebeuren voordat er besef komt dat het onverantwoord is. Met zo’n mooie slotklim kan je ook boven aankomen, maar er moest nog wat spektakel zijn”, aldus een gefrustreerde Evenepoel. „Die etappe van vandaag - zo’n steile klim afrijden in de finale - daar mag wel eens over nagedacht worden.”

Toen Evenepoel dit interview gaf, was hij al op de hoogte van het nieuws dat Sheffield zwaar ten val gekomen was. Van de valpartij van Mäder, die er nog erger aan toe is, wist hij nog niets.

Tegen het plafond

Evenepoel kon in de door Juan Ayuso gewonnen rit, niet mee met de beste. De Belg heeft de topvorm nog niet te pakken sinds hij de Giro d’Italia met een coronabesmetting verliet. „Toen Felix Gall het tempo verhoogde met nog zeven kilometer te gaan tot de top, heb ik mijn eigen tempo gekozen. Ik wilde niet volle bak meegaan, maar ik botste toch tegen mijn plafond. Als ik in topconditie ben, kan ik nog een watt of vijftien meer trappen”

Bron: Het Nieuwsblad