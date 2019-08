Haase gaat voor 6-0 tegen Schwartzman

Haase stond vijf keer eerder tegenover de felle en snelle Argentijn en wist vijf keer van hem te winnen. Dat is een bijzonder trackrecord tegen een speler van dit kaliber.

De 27-jarige Schwartzman stond vorig jaar zelfs even als de mondiale nummer 11 genoteerd en haalde twee keer de kwartfinale van een grandslamtoernooi. Dat deed hij twee jaar geleden zelfs op het hardcourt van de US Open, al speelt hij doorgaans zijn beste tennis op gravel.

De vijf overwinningen van Haase dateren wel uit een periode dat hijzelf veel hoger dan nu stond genoteerd op de wereldranglijst en Schwartzman wat lager. De laatste ontmoeting was in 2017, in de kwartfinale van het grote toernooi van Montreal, toen de in topvorm verkerende Haase als beloning in de halve finale tegen Roger Federer mocht aantreden.

Dit jaar heeft de inmiddels 32-jarige Nederlander in het enkelspel nog niet bijzonder goed gepresteerd en daardoor is hij flink gezakt op de ranking. Maar vorige week won hij wel twee wedstrijden bij het ATP-toernooi in Winston-Salem en dat was goed voor zijn ritme op weg naar de US Open.