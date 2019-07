Federer wakker geschud, Thiem faalt opnieuw

De als tweede geplaatste Zwitser moest de eerste set verrassend afstaan aan de vijftien jaar jongere Zuid-Afrikaan Lloyd Harris. Daarna was de achtvoudige kampioen beter bij de les. Federer zegevierde na 1 uur en 50 minuten in vier sets: 3-6 6-1 6-2 6-2.

Harris, de nummer 86 van de wereldranglijst, maakte zijn debuut op Wimbledon en mocht zich meteen op het Centre Court laten zien. Hij begon uitstekend tegen de Zwitserse publiekslieveling, die voor zijn doen nogal veel foutjes maakte. Na de eerste set kwam Federer goed in zijn ritme en was er voor Harris geen houden meer aan. De twintigvoudige grandslamwinnaar speelt in de tweede ronde tegen de Brit Jay Clarke of de Amerikaan Noah Rubin.

Thiem sneuvelt

Dominic Thiem is voor het tweede jaar op rij uitgeschakeld in de eerste ronde. De als vijfde geplaatste tennisser was niet opgewassen tegen de Amerikaan Sam Querrey. Thiem verloor in vier sets van de nummer 65 van de wereld: 6-7 (4) 7-6 (1) 6-3 6-0. Hij haalde vorige maand nog de finale op Roland Garros, waarin hij verloor van Rafael Nadal.

Dominic Thiem Ⓒ Reuters

Thiem (25) kwam tijdens het grandslamtoernooi in Londen tot dusver nooit verder dan de vierde ronde (2017). Querrey (31) haalde in 2017 de halve finales. Hij speelt in de tweede ronde tegen de winnaar van het duel tussen de Chileen Cristian Garin en de Rus Andrei Rublev.

Querrey haalde afgelopen week nog de finale van het grastoernooi in Eastbourne, waarin hij verloor van zijn landgenoot Taylor Fritz. Querrey maakte in Eastbourne zijn rentree nadat hij in april geblesseerd was geraakt. Hij sloeg tegen Thiem 22 aces.

Zverev en Tsitsipas

Na de uitschakeling op maandag van de als zesde geplaatste Duitser Alexander Zverev en de als zevende ingeschaalde Griek Stefanos Tsitsipas is Thiem de derde speler uit de top-10 die op Wimbledon al in de eerste ronde sneuvelt.

Angelique Kerber Ⓒ BSR Agency

Vrouwen: Kerber niet in de fout

Angelique Kerber is bij haar terugkeer op Wimbledon niet in de fout gegaan. De titelhoudster uit Duitsland was in haar eerste partij met 6-4 6-3 te sterk voor landgenote Tatjana Maria. Kerber leidde in de tweede set met 3-1, maar het werd nog even spannend doordat Maria terugkwam tot 3-3. Verder dan dat liet de nummer 5 van de wereld het niet komen.

Heel overtuigend was het spel van de 31-jarige Kerber nog niet, maar na de uitschakelingen van Naomi Osaka en Venus Williams kwam het niet tot een nieuwe stunt. „Het was een moeizaam duel, tegen een Duitse die erg gevaarlijk is op gras met haar sliceballen”, zei Kerber. „Het was erg speciaal terug te keren op Centre Court, want er komen veel emoties los.”

"’Er komen veel emoties los’"

Ashleigh Barty, die vorige maand Roland Garros op haar naam schreef, bereikte eveneens de tweede ronde. De Australische nummer 1 van de wereld versloeg Zheng Saisai uit China met 6-4 6-2.

Bekijk ook: Kerkhove verliest direct bij debuut op Wimbledon