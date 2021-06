Bondscoach Kasper Hjulmand Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Christian Eriksen gaat de tweede groepswedstrijd op EURO 2020 vanuit zijn ziekenhuisbed volgen. Dat heeft de Deense bondscoach Kasper Hjulmand gezegd in de afsluitende persconferentie voor het duel met België, dat morgen wordt gespeeld in het Parken Stadion in Kopenhagen.