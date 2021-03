Hockeycoach Eric Verboom verlengt drie jaar bij mannen Den Bosch

Met een tweede plaats in de Gold Cup van 2018, diverse finales en halve finales in de zaal en de tweede plaats in het afgebroken coronaseizoen heeft Verboom de ploeg volgens de clubleiding definitief ontwikkeld van middenmoter tot subtopper.

De contractverlenging lijkt in verband te staan met de aanstelling van Tilburg-coach Jeroen Delmee als bondscoach van het Nederlands elftal. Verboom leek lange tijd in de running voor de droombaan, maar zag zijn voormalige ploeggenoot bij Den Bosch ermee vandoor gaan.

Verboom was in het verleden assistent-bondscoach bij zowel de vrouwen als de mannen van Oranje. Ook was hij verbonden aan de technische staf van Duitsland.