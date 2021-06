Italiaanse bondscoach Roberto Mancini: fans hebben ons geholpen

Pas in de 53e minuut nam Italië afstand. „Toch speelden we in de eerste helft ook al goed”, vond Mancini. „Maar het was niet gemakkelijk, de druk was groot voor ons. Mede omdat het ook nog eens de openingswedstrijd was. Het was meegenomen dat we thuis konden spelen. Dat neemt niet weg dat we een zeer goede tegenstander hadden. Desondanks wisten we het baltempo hoog te houden en bleven we de kansen krijgen. Daardoor hebben we het verschil kunnen maken in het tweede deel.”

De Turkse bondscoach Senol Günes. Ⓒ Pool via REUTERS

Turkse bondscoach: Italië was te goed

Turkije sprak van een terechte uitslag. „We hoopten uiteraard op een beter resultaat. Maar Italië speelde heel dominant, voor ons moeilijk te bespelen”, reageerde de Turkse bondscoach Senol Günes.

In de eerste helft ging het goed. Günes: „Het eerste tegendoelpunt na de hervatting veranderde de situatie. We moesten anders gaan spelen en verloren daardoor de controle over het spel. Tactisch gezien was Italië superieur. De Italianen hadden de controle. Ik had misschien een wat betere prestatie van mijn team verwacht.”

Uitgeschakeld zijn de Turken nog lang niet. Günes: „Het toernooi gaat door, er komen nog meer wedstrijden. We hebben verloren van een team dat thuis speelde. Dat is geen schande. We moeten ons herstellen tegen Wales en Zwitserland.”