Fans keren komend seizoen terug in de Duitse stadions

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Duitsland staat terugkeer fans naar voetbalstadions deels toe

14.47 uur: In de Duitse voetbalcompetitie zijn vanaf komend seizoen weer toeschouwers welkom. De stadions mogen in de beginfase voor maximaal 50 procent worden gevuld, met een maximum van 25.000 fans.

Bayern München moet voorlopig met minder toeschouwers genoegen nemen. In de Allianz Arena mogen niet meer dan 20.000 toeschouwers naar binnen, hebben de autoriteiten in München besloten. Dat heeft onder meer te maken met de besmettelijke Delta-variant van het coronavirus in die regio.

Toeschouwers moeten hun vaccinatiebewijs of een negatieve coronatest laten zien om de stadions binnen te komen.

Bucks hopen op vedette Antetokounmpo in NBA-finale

11.45 uur: Het is onzeker of de basketballers van Milwaukee Bucks bij de start van de grote finale in de NBA kunnen beschikken over hun vedette Giannis Antetokounmpo. De 26-jarige Griek liep vorige week in het vierde duel met Atlanta Hawks een knieblessure op. Zonder hun grootste ster wisten de Bucks de best-of-sevenserie, met als inzet de titel in de Eastern Conference, met 4-2 te winnen.

De ploeg uit Milwaukee neemt het in de finale van de NBA op tegen Phoenix Suns, de kampioen van het westen. Het eerste duel in de best-of-sevenserie is in de Nederlandse nacht van dinsdag op woensdag in Phoenix (Arizona).

„Hij heeft een goede dag gehad en maakt progressie”, zei coach Mike Budenholzer van de Bucks over Antetokounmpo. „Maar we hebben geen verwachtingen. We gaan het zien.” Antetokounmpo is tijdens deze play-offs goed voor gemiddeld 28,2 punten per wedstrijd. De Bucks staan voor het eerst sinds 1974 in de grote finale van de NBA. Ze werden één keer kampioen, in 1971 met Kareem Abdul-Jabbar als uitblinker.

Brazilië wint van Peru en staat in finale Copa América

07.12 uur: Brazilië heeft de finale bereikt van de Copa América. Het gastland versloeg Peru met 1-0 in de halve finales. Lucas Paquetá zorgde voor het enige doelpunt in de tweestrijd, zijn tweede in twee wedstrijden waarin hij dit toernooi voor de ’Goddelijke Kanaries’ in het veld stond.

Brazilië had in de eerste helft het beste van het spel, maar wist pas in de 35e minuut te scoren. Paquetá schoot met een zijwaartse volley binnen, na knap voorbereidend werk van Neymar. Peru drukte in de tweede helft de tegenstander terug en had langdurig balbezit, maar kwam niet tot een tegentreffer.

De Brazilianen komen zaterdag uit tegen de winnaar van de andere halve finale, tussen Argentinië en Colombia, die dinsdag wordt afgewerkt. Neymar sprak na de wedstrijd duidelijk zijn voorkeur uit voor het Argentijnse team van Lionel Messi. „Ik wil Argentinië in de finale. Ik supporter nu voor de Argentijnen”, zei hij.