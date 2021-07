Sport Kort: Brazilië wint van Peru en staat in finale Copa América

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Brazilië wint van Peru en staat in finale Copa América

07.12 uur: Brazilië heeft de finale bereikt van de Copa América. Het gastland versloeg Peru met 1-0 in de halve finales. Lucas Paquetá zorgde voor het enige doelpunt in de tweestrijd, zijn tweede in twee wedstrijden waarin hij dit toernooi voor de ’Goddelijke Kanaries’ in het veld stond.

Brazilië had in de eerste helft het beste van het spel, maar wist pas in de 35e minuut te scoren. Paquetá schoot met een zijwaartse volley binnen, na knap voorbereidend werk van Neymar. Peru drukte in de tweede helft de tegenstander terug en had langdurig balbezit, maar kwam niet tot een tegentreffer.

De Brazilianen komen zaterdag uit tegen de winnaar van de andere halve finale, tussen Argentinië en Colombia, die dinsdag wordt afgewerkt.