Sport kort: Berghuis terug op het veld bij Feyenoord

Atletiek: Wereldatletiekbond dreigt Rusland te royeren

18.37 uur: Het bestuur van wereldatletiekbond World Athletics royeert de Russische atletiekbond RusAF wanneer die niet voor 15 augustus een bedrag van ruim 5 miljoen euro overmaakt. Het betreft de helft van een boete (en kosten) die de bond de Russen in maart oplegde wegens tal van dopingschandalen. Het bedrag had op 1 juli betaald moeten zijn. De Russische atletiekbond is al sinds 2015 geschorst, maar ’schone’ atleten waren onder neutrale vlag soms weer welkom.

Die versoepeling werd op 1 juli al teruggedraaid nadat de Russen de deadline hadden laten verlopen waarop de helft van de boete van zo’n 8,9 miljoen euro had moeten zijn betaald. Volgens RusAF ontbreken de financiële middelen daarvoor.

Rune Andersen, de voorzitter van de werkgroep die erop toeziet hoe de Russen hun re-integratie in de atletiekwereld aanpakken, zegt dat hij de garantie heeft ontvangen van Russisch sportminister Oleg Matitsin dat voor half augustus een bedrag van 5,35 miljoen euro wordt overgemaakt. Andersen liet daarnaast weten „teleurgesteld” te zijn in de mate waarin de cultuur binnen de Russische atletiek de afgelopen vijf jaar is veranderd.

De uitsluiting zou volgend jaar door het congres van World Athletics nog moeten worden bekrachtigd. Daarmee zouden Russische atleten definitief geen toegang meer hebben tot wedstrijden, inclusief de sporters die eerder wel al hadden mogen deelnemen omdat ze konden aantonen dopingvrij te zijn.

Voetbal: Pirlo als beloftentrainer terug bij Juventus

18.30 uur: Andrea Pirlo is weer terug bij Juventus. De Italiaanse oud-topvoetballer wordt in Turijn trainer van het beloftenteam. De 41-jarige Pirlo speelde tussen 2011 en 2015 bij Juventus, met vier landstitels als resultaat.

De Italiaan slaagde er met de ’Oude Dame’ niet in om de Champions League te winnen, iets wat hem eerder met AC Milan wel twee keer lukte. In zijn laatste seizoen bereikte de strateeg op het middenveld met Juventus wel de finale van de Champions League. FC Barcelona was daarin met 3-1 te sterk.

Pirlo, die met Italië in 2006 de wereldtitel veroverde, gaat nu bij zijn oude club ervaring opdoen als trainer. Juventus Onder 23 speelt in de Serie C. Het Turijnse beloftenteam won dit jaar de Coppa Italia voor clubs uit deze klasse van het Italiaanse voetbal.

Voetbal: Berghuis terug op het veld bij Feyenoord

18.05 uur: Steven Berghuis heeft zich donderdag voor het eerst op het trainingsveld laten zien bij Feyenoord.

De aanvoerder, die herstellende is van een luchtweginfectie, trainde samen met de revaliderende Luis Sinisterra apart van de groep. Berghuis lag begin deze maand een aantal dagen in het ziekenhuis.

De 28-jarige vleugelspits was maandag wel aanwezig bij de eerste training van de voorbereiding op het nieuwe seizoen, maar hij bekeek de oefensessie vanaf de kant. "Ik heb een aantal nachten in het ziekenhuis gelegen en heb nog wel wat tijd nodig om weer fit te worden", zei Berghuis toen. "Gelukkig gaat het de goede kant op." Het is nog niet duidelijk wanneer hij kan aansluiten bij de groepstraining.

De Colombiaanse vleugelspits Sinisterra is op de weg terug na een zware knieblessure.

Voetbal: Dortmund begint voorbereiding zonder aanvoerder Reus

14.10 uur: Borussia Dortmund begint de voorbereidingen op het nieuwe seizoen zonder aanvoerder Marco Reus. De 31-jarige Duitse international kan door een peesontsteking nog altijd niet voluit trainen. Reus heeft al maanden last van een bovenbeenblessure. „Helaas is de gehoopte verbetering niet gekomen. De pees is nog steeds ontstoken”, zei sportdirecteur Michael Zorc. „Hij moet conservatief worden behandeld en kan nog niet met het team trainen.”

Mats Hummels moet ook nog even wachten voordat hij weer met de groep kan meetrainen. Hij heeft een enkelblessure opgelopen tijdens een training in zijn eigen woning. Vermoedelijk kan Hummels pas aansluiten over een week, als Dortmund op trainingskamp gaat naar het Zwitserse Bad Ragaz.

Dortmund, de nummer 2 van de Bundesliga, wil komende maandag de trainingen hervatten na een maand vakantie, met de nieuwkomers Jude Bellingham en Thomas Meunier. Bij de selectie en de trainersstaf is donderdag een eerste coronatest afgenomen. Zaterdag volgt nog een tweede test.

Wielersport: EK mountainbike in oktober in Zwitserland

10:50 uur De Europese kampioenschappen mountainbike zijn van 15 tot en met 18 oktober in Monteceneri in Zwitserland. Dat heeft de Europese wielrenbond UEC donderdag laten weten. Eerder was al bekendgemaakt dat de Europese kampioenschappen op de weg eind augustus zijn, kort voor de start van de Ronde van Frankrijk.

In juli vorig jaar ging de Europese titel bij het mountainbiken naar Mathieu van der Poel. De Nederlander is zaterdag de kopman van Alpecin-Fenix in Strade Bianche. Van der Poel krijgt in zijn team steun van de Belgen Floris De Tier, Gianni Vermeersch, de Duitser Philipp Walsleben, de Brit Scott Thwaites, de Tsjech Petr Vakoc en de Italiaan Kristian Sbaragli.

Voetbal: ook PSV in zee met TOTO

09:00 uur PSV is de volgende club in de eredivisie die een sponsorcontract heeft afgesloten met TOTO, de aanbieder van sportweddenschappen.

Het betreft een contract voor drie jaar. Hoeveel geld met de overeenkomst is gemoeid, maakte de Eindhovense club niet bekend.

Eerder al bereikten Feyenoord, Sparta Rotterdam, Willem II, FC Utrecht, FC Groningen, sc Heerenveen, ADO Den Haag, FC Twente en RKC Waalwijk een akkoord. Bij PSV is het logo van de firma tijdens beker- en vriendschappelijke wedstrijden op de rechtermouw van het shirt zichtbaar.