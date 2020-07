Sport kort: Gaatje op volle wielerkalender voor EK mountainbike

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Dortmund begint voorbereiding zonder aanvoerder Reus

14.10 uur: Borussia Dortmund begint de voorbereidingen op het nieuwe seizoen zonder aanvoerder Marco Reus. De 31-jarige Duitse international kan door een peesontsteking nog altijd niet voluit trainen. Reus heeft al maanden last van een bovenbeenblessure. „Helaas is de gehoopte verbetering niet gekomen. De pees is nog steeds ontstoken”, zei sportdirecteur Michael Zorc. „Hij moet conservatief worden behandeld en kan nog niet met het team trainen.”

Mats Hummels moet ook nog even wachten voordat hij weer met de groep kan meetrainen. Hij heeft een enkelblessure opgelopen tijdens een training in zijn eigen woning. Vermoedelijk kan Hummels pas aansluiten over een week, als Dortmund op trainingskamp gaat naar het Zwitserse Bad Ragaz.

Dortmund, de nummer 2 van de Bundesliga, wil komende maandag de trainingen hervatten na een maand vakantie, met de nieuwkomers Jude Bellingham en Thomas Meunier. Bij de selectie en de trainersstaf is donderdag een eerste coronatest afgenomen. Zaterdag volgt nog een tweede test.

Wielersport: EK mountainbike in oktober in Zwitserland

10:50 uur De Europese kampioenschappen mountainbike zijn van 15 tot en met 18 oktober in Monteceneri in Zwitserland. Dat heeft de Europese wielrenbond UEC donderdag laten weten. Eerder was al bekendgemaakt dat de Europese kampioenschappen op de weg eind augustus zijn, kort voor de start van de Ronde van Frankrijk.

In juli vorig jaar ging de Europese titel bij het mountainbiken naar Mathieu van der Poel. De Nederlander is zaterdag de kopman van Alpecin-Fenix in Strade Bianche. Van der Poel krijgt in zijn team steun van de Belgen Floris De Tier, Gianni Vermeersch, de Duitser Philipp Walsleben, de Brit Scott Thwaites, de Tsjech Petr Vakoc en de Italiaan Kristian Sbaragli.

Voetbal: ook PSV in zee met TOTO

09:00 uur PSV is de volgende club in de eredivisie die een sponsorcontract heeft afgesloten met TOTO, de aanbieder van sportweddenschappen.

Het betreft een contract voor drie jaar. Hoeveel geld met de overeenkomst is gemoeid, maakte de Eindhovense club niet bekend.

Eerder al bereikten Feyenoord, Sparta Rotterdam, Willem II, FC Utrecht, FC Groningen, sc Heerenveen, ADO Den Haag, FC Twente en RKC Waalwijk een akkoord. Bij PSV is het logo van de firma tijdens beker- en vriendschappelijke wedstrijden op de rechtermouw van het shirt zichtbaar.