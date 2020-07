Sport kort: ook PSV in zee met TOTO

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: ook PSV in zee met TOTO

09:00 uur PSV is de volgende club in de eredivisie die een sponsorcontract heeft afgesloten met TOTO, de aanbieder van sportweddenschappen.

Het betreft een contract voor drie jaar. Hoeveel geld met de overeenkomst is gemoeid, maakte de Eindhovense club niet bekend.

Eerder al bereikten Feyenoord, Sparta Rotterdam, Willem II, FC Utrecht, FC Groningen, sc Heerenveen, ADO Den Haag, FC Twente en RKC Waalwijk een akkoord. Bij PSV is het logo van de firma tijdens beker- en vriendschappelijke wedstrijden op de rechtermouw van het shirt zichtbaar.