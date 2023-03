Jutta Leerdam meer dan ooit klaar voor WK: ’Ik ben sterker dan ooit’

Ook voor de 1000 meter van zaterdag zegt de 24-jarige Zuid-Hollandse zich volledig op het uitvoeren van haar taken te concentreren. Na een seizoen waarin ze alle elf 1000 meters won waarop ze startte, kan goud echter het enige doel zijn. Leerdam geeft dan ook toe dat het zilver van de WK afstanden van twee jaar geleden gezien het turbulente jaar en een nieuwe ploeg voor toen even goed was, maar dat ze eigenlijk met die kleur nooit helemaal blij is. „Met goud ben ik tevreden.”

De schaatsster verruilde na vorig seizoen haar eigen ploeg voor het team van coach Jac Orie en dat heeft haar tot dusverre veel succes gebracht en vooral zelfvertrouwen. „Ik voel me goed, zit goed in mijn vel en ben sterker dan ooit. Daar haal ik heel veel vertrouwen uit.”

Leerdam op de 1000 meter tijdens de laatste wereldbekerwedstrijd in het Poolse Tomaszów Mazowiecki. Ⓒ ANP/HH

Leerdam vertelde eerder al dat ze zich aan het begin van het seizoen van Orie niet mocht richten op afvallen en dat ze daardoor sterker is geworden en dit seizoen zo stabiel is. „Ik heb mezelf daarvoor eigenlijk wat te kort gedaan”, zegt ze. „Nu is mijn basisniveau heel hoog.”

Connectie

De aanwijzingen van haar coach volgt Leerdam trouw op. „Omdat ik vertrouw dat hij weet wat voor mij het beste is. Ik ben heel open en ik hou van de connectie met de coach. Ik denk dat je zo alleen maar beter kan worden. Jac komt net als ik uit het Westland. We communiceren hetzelfde. Hij is heel duidelijk.”

Het resulteerde in een seizoen waarin Leerdam heerste op de 1000 meter, medailles haalde op de 500 meter en zich plaatste voor de 1500 meter van zondag. Een bonus noemt ze dat. Ze is gefocust, maar heeft het enkele dagen voor de WK ook over twijfels die bij zo’n groot toernooi komen. Gaat zich afvragen of ze wel goed genoeg schaatst.

Stress en zenuwen

Maar zo zegt ze: stress en zenuwen, daar gaat ze alleen maar harder van schaatsen. „Die zenuwen komen vanzelf en ik kan ze ook oproepen. Dan zet ik een liedje op. Ik heb een vaste playlist”, ze zoekt het nummer op haar telefoon. „Als er één liedje begint, dan weet ik nu moet ik straks echt rammen. Promiscuous, van Nelly Furtado, echt een super oud liedje.”

Daarnaast heeft ze haar vaste rituelen; kauwgom in, haar tanden gepoetst en gezorgd dat haar make-up goed zit. „Want dat soort dingen, dat geeft mij dus echt een goed gevoel.”