Onwennig PSV lijdt eerste puntenverlies van het seizoen bij Heracles

Opvallend bij de bezoekers was dat trainer Roger Schmidt behoorlijk wat wijzigingen had doorgevoerd ten opzichte van de thuiswedstrijd van vorige week tegen FC Emmen. Zo werd Mohamed Ihattaren in de aanval geposteerd naast Cody Gakpo en kregen Michal Sadilek, Bruma, Mauro Junior en Nick Viergever een basisplaats.

Het spel van PSV oogde wat onwennig - wellicht een gevolg van de vele wisselingen - want de club uit Eindhoven werd nauwelijks gevaarlijk in de eerste helft. Heracles had alles goed onder controle, maar kwam zelf ook niet al te vaak in scoringspositie.

Een strafschop, na discutabel hands van Viergever, bracht daar echter verandering in. De verdediger was ervan overtuigd dat hij de bal met zijn schouder toucheerde, maar scheidsrechter Jochem Kamphuis was onverbiddelijk en wees naar de stip. De VAR ging na het bestuderen van de beelden uiteindelijk mee in het besluit van de arbiter en vervolgens was het Rai Vloet die Heracles op voorsprong schoot.

Nick Viergever legt scheidsrechter Jochem Kamphuis uit dat hij de bal toch echt op zijn schouder kreeg. Ⓒ BSR Agency

Even dacht Heracles vlak voor rust nog op 2-0 te komen. Een fraaie actie en treffer van Adrian Szöke werd echter terecht afgekeurd wegens buitenspel. Donyell Malen, Noni Madueke en Ryan Thomas moesten in het tweede bedrijf PSV weer terug in de wedstrijd brengen. Het wierp al snel zijn vruchten af, aangezien Madueke vijf minuten na rust een strafschop versierde, die benut werd door Philipp Max: 1-1.

Vanaf elf meter schiet Philipp Max PSV weer op gelijke hoogte met Heracles. Ⓒ ANP/HH

Na een energiek begin van PSV in de tweede helft, bleef een stormloop op het Heracles-doel uit. Net zoals in de eerste helft kwam de thuisploeg in verdedigend opzicht weinig in de problemen. De formatie van Frank Wormuth stond als een huis, maar miste stootkracht voorin om PSV pijn te kunnen doen. Ook het inbrengen van de veelbesproken Silvester van der Water - die door het thuispubliek werd uitgefloten toen hij het veld betrad - maakte geen verschil.

Tegen FC Emmen pakte PSV in de laatste seconde van de wedstrijd nog de drie punten, maar op bezoek bij Heracles bleef een late treffer uit. Zo lijdt PSV met het gelijkspel het eerste puntenverlies van het seizoen, na twee overwinningen op rij.

