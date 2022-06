Nederlandse ploegleider richting Tour midden in rel: ’De sfeer wás al verziekt’

Hermans vernam maandag dat hij niet mocht afreizen naar Kopenhagen. Zijn ploeg laat hem thuis voor de Tour de France. De renner verkast volgend jaar naar een andere ploeg (meer dan waarschijnlijk Alpecin-Deceuninck) en dat was volgens hem de voornaamste reden waarom hij werd gepasseerd. „De ploeg dacht dat ik voor een slechte sfeer zou zorgen, maar dat begrijp ik niet.”

Intermarché geeft nu toe dat het feit dat Hermans niet wilde bijtekenen bij de ploeg en straks naar Alpecin-Deceuninck verkast, daar mee te maken heeft. „Er is heel veel gebeurd de voorbije maanden”, werd verwezen naar de moeizame gesprekken.

„De gesprekken hebben heel lang geduurd. Met alle emoties die daar bijkwamen. De voorbije weken is dat allemaal samen gekomen. Mensen waren boos, teleurgesteld. Uiteindelijk heeft dat ons doen besluiten dat dit geen goede situatie was om met Quinten naar de Tour te komen. Het gaat hier niet alleen om de acht sterkste renners, je moet ook een team hebben dat goed samenwerkt.”

Teleurgesteld

„Net die goede sfeer is dit seizoen altijd onze troef geweest en heeft veel renners na soms slechte jaren opnieuw tot goede prestaties gebracht. Daar wilden we geen toegevingen aan doen. Er is al stress genoeg in de Tour. Nog meer emoties en afleiding wilden we vermijden.”

Visbeek laat duidelijk verstaan dat hij teleurgesteld is in de attitude van Hermans. „Quinten heeft altijd een bevoorrechte plek gehad in de ploeg, al was het maar om zijn crossseizoen te kunnen voorbereiden. Toch hebben we hem altijd ondersteund. Maar wat de laatste maanden gebeurd is, hadden we niet verwacht. Quinten moet ook niet zeggen dat hij niet weet waarom hij de sfeer zou verzieken. De sfeer wás al verziekt. Net met die reactie heeft hij ons gelijk bewezen.”

Hermans werd dit seizoen tweede in Luik-Bastenaken-Luik en won een rit in de Ronde van België.„In de Vlaamse wielercultuur is het ook zo dat renners na een zo’n goede prestatie op een voetstuk worden geplaatst, maar we moeten wel normaal doen. Ik vind het niet normaal wat er gezegd is in de media. Ik woon gelukkig niet in Vlaanderen. Hilaire van der Schueren is 74 jaar en die krijgt bedreigingen op Facebook, en dan ga je dat nog wat aanwakkeren in de media met de uitlatingen van Hermans. Ik vind het nogal wat.”

’Karaktermoord’

„Als ik dit zo verneem, kan ik alleen maar zeggen dat ik de juiste keuze heb gemaakt door de ploeg te verlaten”, reageert Hermans op de uitspraken van Visbeek. „Een ploeg die zo omgaat met zijn renners, daar wil ik geen deel van uitmaken. Aike zegt zaken waarvan hij weet dat ze niet kloppen. Dit lijkt wel een karaktermoord. Kijk, één dag voor afreis kreeg ik te horen dat ik niet mee mocht naar de Tour. In het persbericht van de ploeg werd met geen woord over me gerept. Dus zochten de media – op zoek naar een verklaring – verhaal bij mij. In al die jaren heb ik slechts één keer gereageerd op onrecht. Omdat ik vind dat ik daarop mag reageren. En net dat gebruiken ze nu tegen mij. Ik vind dat echt beneden alle peil.”

"Ik kan alleen maar hopen dat een paar mensen durven op te staan om mijn woorden te bevestigen"

Machtspositie

Twee dagen na het noodlottige telefoontje is Hermans nog steeds onder de indruk van Visbeeks woorden als zou hij „de sfeer kunnen verzieken binnen de ploeg.” Volgens de 26-jarige Looienaar was de sfeer tijdens de recente Ronde van België allerminst verziekt. „De ploegleiding wist tijdens die rittenkoers dat ik het team zou verlaten. Toch dokterden ze een plan uit om de koninginnenrit naar Durbuy naar onze hand te zetten. Wat mij betreft, beleefde ik die zaterdag een van de mooiste dagen op de fiets. Werkelijk iedereen binnen de ploeg – zowel op als van de fiets – had zijn aandeel in mijn ritzege. ’s Avonds in het hotel was iedereen oprecht gelukkig voor mij. Toen was de sfeer opperbest. Da’s nog niet zo lang geleden. Zo dus… (stilte) Ik heb van tal van ploegmakkers en ploegleiders berichten gehad waarin ze stelden dat ze dit niet hadden zien aankomen en dat ik deze behandeling niet verdien. Dat ontkracht alles wat Visbeek aanhaalt. Ik kan alleen maar hopen dat een paar mensen durven op te staan om mijn woorden te bevestigen. Maar ik snap ook wel dat de ploeg zich in een machtspositie bevindt”, besluit Hermans, die de komende drie weken niet thuis in zijn stoel naar de Tour gaat kijken.

„Ik ga mezelf niet kwellen. Nee, ik vertrek donderdag richting Italië en neem een weekje vakantie. De fiets gaat mee, want de twee daaropvolgende weken trek ik op hoogtestage in het Italiaanse Livigno. Net zoals bij Telenet-Fidea Lions (de crossploeg van Sven Nys waarvoor hij voordien reed, red.) wil ik me tot de laatste dag professioneel blijven gedragen. Ik hoop alleen maar dat ik daartoe de kans krijg. Want als ik dit zo allemaal verneem, weet ik niet of ik dit seizoen nog veel zal mogen koersen.”

Bron: Het Nieuwsblad