Weinig vermaak in Nations League-groep Oranje: ook Polen en Italië scoren niet

Italië blijft koploper, met vijf punten. Dat is één punt meer dan Oranje en Polen. Bosnië en Herzegovina staat laatste met twee punten.

Tot op heden is er weinig gescoord in de poule. In zes duels vielen er pas zeven doelpunten te noteren. Alleen in het duel tussen Bosnië en Herzegovina en Polen vielen meer dan twee goals: 1-2. Woensdag wacht Oranje de uitwedstrijd tegen Italië, Polen ontvangt dan Bosnië en Herzegovina.

Frankrijk - Portugal

Het duel tussen Frankrijk en Portugal is eveneens in een doelpuntloos gelijkspel geëindigd. ln het Stade de France in Parijs kwamen respectievelijk de regerend wereldkampioen en Europees kampioen niet tot scoren.

Frankrijk en Portugal hadden beide hun twee duels met Zweden en Kroatië in groep 3 gewonnen. Ze gaan nu samen met zeven punten aan de leiding, al is het doelsaldo van de Portugezen, die tevens titelhouder van de Nations League zijn, iets beter.

Pepe leek de bezoekers in de slotfase van de tweede helft op voorsprong te koppen. Zijn doelpunt werd echter wegens buitenspel afgekeurd. Doelman Hugo Lloris bracht in blessuretijd nog redding op een inzet van de Portugezen.

Van ’t Schip wint met Grieken van Moldavië

Bondscoach John van ’t Schip won met Griekenland van Moldavië. In Athene werd het 2-0. Anastasios Bakasetas bracht Griekenland in de extra tijd van de eerste helft aan de leiding. De aanvaller van het Turkse Alanyaspor benutte een strafschop, die was toegekend door scheidsrechter Dennis Higler. De Moldaviër Veaceslav Posmac werd door Higler met een directe rode kaart weggestuurd.

Kort na rust verdubbelde Petros Mantalos de voorsprong, maar in het restant verzuimden de Grieken uit te lopen. Vlak voor tijd liet Moldavië via Nicolae Milinceanu een penalty onbenut, waardoor Van ’t Schip een spannende slotfase bespaard bleef.

Griekenland gaat na drie duels aan de leiding met zeven punten, evenveel als Slovenië. In de eerste speelronde speelde de ploeg van Van ’t Schip in Slovenië doelpuntloos gelijk. Slovenië won in dezelfde groep met 1-0 bij Kosovo. Het enige doelpunt werd gemaakt door Haris Vuckic, oud-speler van FC Twente en huidig speler van Real Zaragoza.

Zahavi trefzeker

PSV-aanwinst Eran Zahavi was trefzeker voor Israël tegen Tsjechië. Zijn doelpunt bij een 2-0 achterstand van de Israëliërs kwam aan het begin van de tweede helft. Israël kon niet meer voor de gelijkmaker zorgen en verloor met 2-1. In dezelfde groep won Schotland met 1-0 van Slowakije. Lyndon Dykes maakte het enige doelpunt.

Denen winnen ruim van IJsland

Denemarken boekte zijn eerste zege in de Nations League. De ploeg van bondscoach Kasper Hjulmand won met 3-0 bij IJsland. De Denen komen door de zege op vier punten in groep 2. Eerder was er gelijkgespeeld tegen de Engelsen. Engeland, dat eerder zondag met 2-1 van België won, gaat aan de leiding met zeven punten. De Belgen hebben zes punten en IJsland is nog puntloos.

Denemarken kwam vlak voor rust op voorsprong door een eigen doelpunt van Runar Sigurjonsson. Meteen na de rust zorgde Christian Eriksen voor de 0-2. De speler van Inter kreeg de bal op eigen helft, stormde op het IJslandse doel af en maakte het koel af. Met een hard schot in de rechterbovenhoek (0-3) besliste Robert Skov het duel.

IJsland had in de play-offs voor het EK voetbal afgelopen donderdag nog Roemenië uitgeschakeld. In de beslissende wedstrijd voor een plaats in de eindronde spelen de IJslanders nu tegen Hongarije. IJsland krijgt eerst woensdag België op bezoek. Engeland ontvangt dan de Denen.