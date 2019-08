Sport Kort: Amerikaanse topsprinter in het nauw

Coleman in het nauw

08.42 uur: Ruim een maand voor de start van de WK atletiek zit de Amerikaanse sprinter Christian Coleman in het nauw. De snelste man van dit jaar op de 100 meter (9,81 seconden) moet zich verantwoorden voor het missen van drie dopingcontroles binnen een jaar. Het Amerikaanse antidopingbureau Usada bevestigde dat het een zaak is gestart tegen Coleman.

De 23-jarige sprinter riep zelf in eerste instantie dat de verhalen over problemen met zijn zogeheten whereabouts onzin waren. „Simpelweg niet waar”, zei Coleman. „Ik neem nooit supplementen, dus ik hoef me ook nooit zorgen te maken om dopingtests.”

Volgens Usada was Coleman twee keer niet op de opgegeven locatie toen dopingcontroleurs van het Amerikaanse bureau hem wilden testen. Eén keer betrof het een controle van de AIU, de integriteitsunit in de atletiek.

Hubert Hurkacz boekt zijn eerste ATP-zege. Ⓒ AFP

Primeur voor Pool in VS

08.20 uur: De Poolse tennisser Hubert Hurkacz heeft in Winston-Salem zijn eerste ATP-titel veroverd. De 22-jarige Pool, nummer 41 van de wereld, versloeg de Fransman Benoît Paire in de finale in drie sets: 6-3 3-6 6-3. Hurkacz werd zo de eerste Poolse winnaar van een ATP-toernooi sinds 1982. Toen zegevierde zijn landgenoot Wojtek Fibak in Chicago.

„Het is lang geleden dat Polen een kampioen heeft gehad op de ATP Tour. Ik ben heel trots dat het mij is gelukt”, zei Hurkacz, die in Winston-Salem met Feliciano López, Frances Tiafoe, Denis Shapovalov en Paire vier geplaatste spelers versloeg. „Ik hoop dat meer Poolse tennissers me kunnen nadoen en dat ik zelf ook nog meer kan winnen.”