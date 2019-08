Sport Kort: PSG na zege op zes punten

PSG wint na rust eenvoudig van Toulouse

23.12 uur: Paris Saint-Germain heeft de nederlaag van vorige week tegen Stade Rennes in eigen huis van zich afgespeeld. Tegen Toulouse werd het 4-0. De landskampioen staat na drie wedstrijden in de Ligue 1 derde met zes punten. Rennes gaat aan de leiding met negen punten.

De doelpuntenproductie van PSG begon pas na rust. Invaller Eric Maxim Choupo-Moting, die al na een kwartier in het veld kwam voor Edinson Cavani, maakte de 1-0. Na een eigen doelpunt van Mathieu Goncalves, maakte Choupo-Moting ook de 3-0. Marquinhos bepaalde de eindstand op 4-0. Ángel Di María miste een strafschop voor de ploeg van coach Thomas Tuchel.

Rennes had eerder op de avond met 2-0 gewonnen bij RC Strasbourg. Clément Grenier en M'Baye Niang zorgden voor de derde zege. OGC Nice, dat pas woensdag in actie komt tegen Olympique Marseille, kan ook nog op negen punten komen.

Voetbal: AC Milan start seizoen met verlies bij Udinese

20.09 uur: AC Milan is het nieuwe seizoen in de Serie A niet goed begonnen. Udinese was met 1-0 te sterk voor het team van coach Marco Giampaolo.

De enige treffer viel in de 72e minuut en kwam op naam van de Braziliaan Rodrigo. De Nederlandse verdediger Bram Nuytinck bleef de gehele wedstrijd op de bank bij Udinese.

AC Milan eindigde vorig seizoen als vijfde in de hoogste Italiaanse klasse.

Golf: Luiten eindigt als 29e in Göteborg

19:12 uur: Joost Luiten heeft de Scandinavian Invitation in Zweden afgesloten op de gedeeld 29e plaats. De Nederlandse golfer ging zondag in Göteborg rond in 67 slagen (-3). Vrijdag en zaterdag kwam hij tot eenzelfde rondescore.

Met een totaal van -9 bleef hij ver verwijderd van de top van het klassement. In de slotronde noteerde Luiten vier birdies en een bogey. „Ik sloeg mijn tweede slag met modder aan mijn bal links van de green, die bal hebben we nooit meer gevonden”, becommentarieerde Luiten zijn spel.

Bij het Zweedse toernooi uit de Europese tour eindigde de Zuid-Afrikaan Erik van Rooyen bovenaan, met -19. „Om in de top 10 te eindigen was ik niet scherp genoeg. Ik heb te weinig birdies gemaakt om bovenin mee te doen. Vanaf de ’tee’ was het goed genoeg deze week, als de ijzers en de putter iets beter gaan dan ga ik om de prijzen spelen.”

Elia Viviani zegeviert. Ⓒ EPA

Wielrennen: Viviani derde keer winnaar Cyclassics Hamburg

17.20 uur: Elia Viviani heeft voor de derde keer op rij de zege gegrepen in de Cyclassics Hamburg. De Italiaan van Deceuninck - Quick-Step won de massasprint na 216 kilometer met start en finish in Hamburg. De Europees kampioen klopte de Australiër Caleb Ewan en de Italiaan Giacomo Nizzolo. Mike Teunissen eindigde als vijfde.

Voor de familie Viviani is het de tweede zege van de dag. Zijn jongere broer Attilio won eerder in de middag Schaal Sels, een wielerwedstrijd in België.

Bo Bendsneyder Ⓒ ANP

Motorsport: Bendsneyder buiten de punten op Silverstone

17.05 uur: Motorcoureur Bo Bendsneyder heeft bij de Grote Prijs van Groot-Brittannië in de Moto2 geen aanspraak kunnen maken op punten. De 20-jarige Rotterdammer moest na een tegenvallende kwalificatie vanaf de 21e plek vertrekken op Silverstone en hij kwam in de race ook op die positie over de finish. De zege ging naar de Spanjaard Augusto Fernandez, die eerder dit seizoen al de TT van Assen won.

Márquez gaat nog steeds aan kop in het WK-klassement met 181 punten, maar Fernandez en Navarro nestelden zich naast de Zwitser Thomas Lüthi op de gedeelde tweede plek met 146 punten.

Tim Merlier Ⓒ Hollandse Hoogte

Wielrennen: Merlier wint slotrit in Denemarken

16.36 uur: De Belgische wielrenner Tim Merlier heeft de slotrit in de ronde van Denemarken gewonnen. De Belgisch kampioen was de beste in de massasprint na 165,6 kilometer tussen Roskilde en Frederiksberg. De 26-jarige wielrenner van Corendon-Circus, de ploeg van onder anderen Mathieu van der Poel, bleef de Franse sprinter Bryan Coquard en zijn landgenoot Jasper De Buyst voor.

De eindzege ging naar de Deen Niklas Larsen. De 22-jarige wielrenner van ColoQuick zag zijn leiderstrui in de laatste etappe niet meer in gevaar komen. Hij bleef zijn landgenoot Jonas Vingegaard van Jumbo-Visma 11 seconden voor. Koen Bouwman was de beste Nederlander op de achtste plek.

Alex Rins Ⓒ BSR Agency

Motorsport: Rins klopt Márquez op Silverstone

15.01 uur: De Spaanse motorcoureur Alex Rins heeft na een enerverend gevecht met landgenoot Marc Márquez de Grote Prijs van Groot-Brittannië gewonnen. Rins keek bijna de hele wedstrijd tegen de achterkant van de Honda-machine van Márquez aan, maar hij wist de wereldkampioen bij het uitkomen van de laatste bocht voorbij te schieten. Het verschil op de streep was miniem.

Rins (23) boekte zo zijn tweede zege van dit seizoen in de MotoGP. De Suzuki-coureur vierde in april in de Verenigde Staten zijn eerste zege ooit in de koningsklasse.

Hoewel Márquez op de streep werd geklopt, is hij in hoog tempo op weg naar zijn vierde wereldtitel op rij in de MotoGP. Zijn enige rivaal, Andrea Dovizioso, ging al in de eerste bocht onderuit. De Italiaan kon de Fransman Fabio Quartararo, die voor hem onderuit schoof, niet ontwijken. De nummer twee van de WK-stand ging hard onderuit en moest per brancard worden afgevoerd.

Thijmen Kupers Ⓒ Hollandse Hoogte

Atletiek: Kupers kandidaat voor atletencommissie IAAF

14.38 uur: De Nederlandse middenafstandsloper Thijmen Kupers heeft zich kandidaat gesteld voor de atletencommissie van de internationale atletiekfederatie IAAF. De 27-jarige Kupers, specialist op de 800 meter, is een van de vijftien genomineerden voor zes vacante plekken binnen de commissie.

De IAAF meldt dat alle atleten een stem kunnen uitbrengen op een kandidaat. Dat gebeurt tijdens de wereldkampioenschappen in Doha, die eind september van start gaan.

Christian Coleman Ⓒ BSR Agency

Atletiek: Coleman in het nauw

09.25 uur: Ruim een maand voor de start van de WK atletiek zit de Amerikaanse sprinter Christian Coleman in het nauw. De snelste man van dit jaar op de 100 meter (9,81 seconden) moet zich verantwoorden voor het missen van drie dopingcontroles binnen een jaar. Het Amerikaanse antidopingbureau Usada bevestigde dat het een zaak is gestart tegen Coleman.

De 23-jarige sprinter riep zelf in eerste instantie dat de verhalen over problemen met zijn zogeheten whereabouts onzin waren. „Simpelweg niet waar”, zei Coleman. „Ik neem nooit supplementen, dus ik hoef me ook nooit zorgen te maken om dopingtests.”

Volgens Usada was Coleman twee keer niet op de opgegeven locatie toen dopingcontroleurs van het Amerikaanse bureau hem wilden testen. Eén keer betrof het een controle van de AIU, de integriteitsunit in de atletiek.

Tornike Tsjakadoea in actie. Ⓒ Reuters

Judo: Tsjakadoea snel klaar

09.24 uur: Voor judoka Tornike Tsjakadoea hebben de WK in Tokio amper 5 minuten geduurd. De 22-jarige Fries met Georgische roots belandde al in zijn eerste partij in de klasse tot 60 kilogram op zijn rug. Tsjakadoea, die begon met een ’bye’, moest het in de tweede ronde afleggen tegen Davoed Mammadsoy uit Azerbeidzjan.

De Nederlander wilde vlak voor het verstrijken van de tijd een aanval inzetten, maar die werd overgenomen. Voor Tsjakadoea het wist, lag hij op zijn rug. Het toernooi in de Japanse hoofdstad was daarmee voor hem gelijk voorbij. Vorig jaar bij de WK in Bakoe wist Tsjakadoea nog wel een partij te winnen.

Hubert Hurkacz boekt zijn eerste ATP-zege. Ⓒ AFP

Tennis: Primeur voor Pool in VS

08.20 uur: De Poolse tennisser Hubert Hurkacz heeft in Winston-Salem zijn eerste ATP-titel veroverd. De 22-jarige Pool, nummer 41 van de wereld, versloeg de Fransman Benoît Paire in de finale in drie sets: 6-3 3-6 6-3. Hurkacz werd zo de eerste Poolse winnaar van een ATP-toernooi sinds 1982. Toen zegevierde zijn landgenoot Wojtek Fibak in Chicago.

„Het is lang geleden dat Polen een kampioen heeft gehad op de ATP Tour. Ik ben heel trots dat het mij is gelukt”, zei Hurkacz, die in Winston-Salem met Feliciano López, Frances Tiafoe, Denis Shapovalov en Paire vier geplaatste spelers versloeg. „Ik hoop dat meer Poolse tennissers me kunnen nadoen en dat ik zelf ook nog meer kan winnen.”