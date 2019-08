Sport Kort: Rins klopt Márquez op Silverstone

Motorsport: Rins klopt Márquez op Silverstone

15.01 uur: De Spaanse motorcoureur Alex Rins heeft na een enerverend gevecht met landgenoot Marc Márquez de Grote Prijs van Groot-Brittannië gewonnen. Rins keek bijna de hele wedstrijd tegen de achterkant van de Honda-machine van Márquez aan, maar hij wist de wereldkampioen bij het uitkomen van de laatste bocht voorbij te schieten. Het verschil op de streep was miniem.

Rins (23) boekte zo zijn tweede zege van dit seizoen in de MotoGP. De Suzuki-coureur vierde in april in de Verenigde Staten zijn eerste zege ooit in de koningsklasse.

Hoewel Márquez op de streep werd geklopt, is hij in hoog tempo op weg naar zijn vierde wereldtitel op rij in de MotoGP. Zijn enige rivaal, Andrea Dovizioso, ging al in de eerste bocht onderuit. De Italiaan kon de Fransman Fabio Quartararo, die voor hem onderuit schoof, niet ontwijken. De nummer twee van de WK-stand ging hard onderuit en moest per brancard worden afgevoerd.

Thijmen Kupers Ⓒ Hollandse Hoogte

Atletiek: Kupers kandidaat voor atletencommissie IAAF

14.38 uur: De Nederlandse middenafstandsloper Thijmen Kupers heeft zich kandidaat gesteld voor de atletencommissie van de internationale atletiekfederatie IAAF. De 27-jarige Kupers, specialist op de 800 meter, is een van de vijftien genomineerden voor zes vacante plekken binnen de commissie.

De IAAF meldt dat alle atleten een stem kunnen uitbrengen op een kandidaat. Dat gebeurt tijdens de wereldkampioenschappen in Doha, die eind september van start gaan.

Christian Coleman Ⓒ BSR Agency

Atletiek: Coleman in het nauw

09.25 uur: Ruim een maand voor de start van de WK atletiek zit de Amerikaanse sprinter Christian Coleman in het nauw. De snelste man van dit jaar op de 100 meter (9,81 seconden) moet zich verantwoorden voor het missen van drie dopingcontroles binnen een jaar. Het Amerikaanse antidopingbureau Usada bevestigde dat het een zaak is gestart tegen Coleman.

De 23-jarige sprinter riep zelf in eerste instantie dat de verhalen over problemen met zijn zogeheten whereabouts onzin waren. „Simpelweg niet waar”, zei Coleman. „Ik neem nooit supplementen, dus ik hoef me ook nooit zorgen te maken om dopingtests.”

Volgens Usada was Coleman twee keer niet op de opgegeven locatie toen dopingcontroleurs van het Amerikaanse bureau hem wilden testen. Eén keer betrof het een controle van de AIU, de integriteitsunit in de atletiek.

Tornike Tsjakadoea in actie. Ⓒ Reuters

Judo: Tsjakadoea snel klaar

09.24 uur: Voor judoka Tornike Tsjakadoea hebben de WK in Tokio amper 5 minuten geduurd. De 22-jarige Fries met Georgische roots belandde al in zijn eerste partij in de klasse tot 60 kilogram op zijn rug. Tsjakadoea, die begon met een ’bye’, moest het in de tweede ronde afleggen tegen Davoed Mammadsoy uit Azerbeidzjan.

De Nederlander wilde vlak voor het verstrijken van de tijd een aanval inzetten, maar die werd overgenomen. Voor Tsjakadoea het wist, lag hij op zijn rug. Het toernooi in de Japanse hoofdstad was daarmee voor hem gelijk voorbij. Vorig jaar bij de WK in Bakoe wist Tsjakadoea nog wel een partij te winnen.

Hubert Hurkacz boekt zijn eerste ATP-zege. Ⓒ AFP

Tennis: Primeur voor Pool in VS

08.20 uur: De Poolse tennisser Hubert Hurkacz heeft in Winston-Salem zijn eerste ATP-titel veroverd. De 22-jarige Pool, nummer 41 van de wereld, versloeg de Fransman Benoît Paire in de finale in drie sets: 6-3 3-6 6-3. Hurkacz werd zo de eerste Poolse winnaar van een ATP-toernooi sinds 1982. Toen zegevierde zijn landgenoot Wojtek Fibak in Chicago.

„Het is lang geleden dat Polen een kampioen heeft gehad op de ATP Tour. Ik ben heel trots dat het mij is gelukt”, zei Hurkacz, die in Winston-Salem met Feliciano López, Frances Tiafoe, Denis Shapovalov en Paire vier geplaatste spelers versloeg. „Ik hoop dat meer Poolse tennissers me kunnen nadoen en dat ik zelf ook nog meer kan winnen.”