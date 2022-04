Lewis Hamilton over mogelijke overname Chelsea: ‘Geweldige kans’

Naar verluidt zouden Hamilton en tennisster Serena Williams beiden hebben toegezegd om tien miljoen pond te investeren. De Mercedes-coureur stond aanvankelijk bekend als fan van Arsenal, maar ‘kiest’ nu dus voor een andere topclub uit Londen.

,,Ik heb gevoetbald van mijn vierde tot en met mijn zeventiende en ben een voetbalfan”, zegt Hamilton in Imola. ,,Toen ik jong was, werd er in de buurt altijd gevoetbald. Die jongens hadden allemaal een andere voorkeur. De een was voor Tottenham Hotspur, de ander voor Manchester United. Ik wisselde een beetje tussen de teams. Totdat mijn zus thuis mij overtuigde om fan te worden van Arsenal. Dat werd ik toen, ik was vijf of zes jaar. Mijn oom is juist een grote Chelsea-fan, ik ben met hem ook naar veel wedstrijden geweest. Chelsea is een van de succesvolste teams in de wereld. Toen ik hoorde van deze mogelijkheid, zag ik het als een geweldige kans om erbij betrokken te zijn.”