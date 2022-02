Giovanni van Bronckhorst donderdag tegenover naar hem vernoemde Reyna: ’Heel speciaal’

De 106-voudig Oranje-international is al lange tijd bevriend met de familie van Reyna, want hij speelde van 1999 tot en met 2001 met zijn vader Claudio bij Rangers. Ondanks dat ze slechts twee jaar ploeggenoten waren, was de band tussen de twee heel goed. Zo goed zelfs dat in november 2002 Claudio Reyna zijn zoon naar Van Bronckhorst vernoemde.

Zodoende kent Van Bronckhorst de 19-jarige Amerikaan al zijn hele leven. „Het wordt een heel speciaal moment als we tegenover elkaar staan. Hij kwam ooit naar Nederland om mee te trainen bij een jeugdelftal van Feyenoord. Hij verbleef bij mij thuis en ik probeerde hem te helpen om de speler te worden die hij nu is. We hebben altijd contact gehouden en zien elkaar elk jaar minstens een keer.”

Ook Dortmund-trainer Marco Rose werd naar de band gevraagd. „Het is een prachtig verhaal en het is geweldig dat zulke dingen gebeuren in het voetbal. Als Giovanni speelt, zal hij Van Bronckhorst willen tonen hoe goed hij is.”

Geen Haaland

Van Bronckhorst hoeft donderdag in ieder geval geen rekening te houden met Erling Haaland. De 21-jarige Noor kampt al een paar weken met een spierblessure en hem opstellen is "nog geen optie", zei trainer Marco Rose. In het competitieduel met Borussia Mönchengladbach van zondag zou de clubtopscorer misschien wel weer mee kunnen doen.

Haaland was voor de winterstop ook tweemaal geblesseerd. Hij miste onder meer het cruciale uitduel van Noorwegen met het Nederlands elftal in de WK-kwalificatie. De spits ontbrak ook tijdens de thuiswedstrijd van Borussia Dortmund tegen Ajax in de Champions League.

Dortmund neemt het donderdag om 18.45 uur in eigen huis op tegen Rangers FC.