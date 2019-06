Cruijffiaanse uitspraak Verstappen

„We zullen moeten afwachten hoe competitief we zijn. Natuurlijk is dit circuit normaal gesproken in het voordeel van Mercedes en ook van Ferrari, want ik denk nog steeds dat zij de beste motor hebben”, aldus Verstappen. „Maar ik ben niet bezorgd, hoor. Uiteindelijk kan je alleen controleren wat je kan controleren.”

Verstappen verwacht snel updates aan de auto en vanuit motorleverancier Honda. „En dan moeten we hopen dat onze updates beter zijn dan die van de rest. Ik voel me heel goed bij Red Bull en denk helemaal niet aan andere dingen.”