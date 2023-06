Premium Het beste van De Telegraaf

Djokovic kan zondag geschiedenis schrijven in Parijs Spanning wordt Alcaraz de baas: ’Ik heb mezelf teleurgesteld’

Door Lisa Schoenmaker Kopieer naar clipboard

Met zijn hand op zijn hart bedankt een teleurgestelde Alcaraz het publiek. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Reikhalzend werd er over de hele wereld uitgekeken naar de tennisclash tussen Carlos Alcaraz en Novak Djokovic in de halve finale op Roland Garros. Dit zou weleens dé wedstrijd van het jaar kunnen worden. Twee sets lang zag het daar ook naar uit, maar toen sloeg het noodlot toe voor de jonge Spanjaard in ’de meest spannende wedstrijd van zijn leven’. „Die spanning is me de baas geworden. Ik heb me nog nooit zo zenuwachtig gevoeld op de baan.”