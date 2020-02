Kickbokser Roël Mannaart breekt zijn kaak tijdens Glory 75

Na het winnen en succesvol verdedigen van de K-1-zwaargewichttitel in Japan richtte hij zijn vizier op de lichtzwaargewichtdivisie van Glory. In Utrecht moest Sergej Maslobojev uit Litouwen zijn slachtoffer worden, maar het liep geheel anders.

In het titelgevecht brak de 26-jarige Mannaart zijn kaak. Al na twee minuten in de eerste ronde ging het helemaal mis voor de Amsterdammer. Mannaart kreeg acht tellen na een klap tegen zijn hoofd. Het bloed stroomde uit zijn mond. Uiteindelijk bleek dat Mannaart zijn kaak had gebroken. Hij moest de strijd staken.

Yousri Belgaroui versloeg in het middengewicht Jakob Styben. In de tweede ronde brak de Duitser zijn neus en staakte de scheidsrechter het gevecht. Tyjani Beztati won op indrukekkende wijze van de Michael Palandre in mischien wel de mooiste wedstrijd van de avond. De Fransman moest opgeven met een blessure aan zijn onderarm.