Sunweb wil geen poppenkast rond Dumoulin

Tom Dumoulin in de Dauphiné van dit jaar. Ⓒ BSR Agency

VALKENBURG - Hoewel Tom Dumoulin zelf dinsdagavond in een statement naar buiten bracht dat een overgang naar een andere ploeg thans niet aan de orde is, was een mogelijk vertrek van Team Sunweb naar Jumbo-Visma tóch het gesprek van de dag. Tijdens de presentaties van de Tour-ploegen van beide teams was de renner, die in de komende Ronde van Frankrijk ontbreekt, hét gespreksonderwerp. In beide kampen werd er vooral gezwegen.