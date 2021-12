Sport Kort: Blessure houdt Karolina Pliskova van Australian Open

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Blessure houdt Karolina Pliskova van Australian Open

07.07 uur: Karolina Pliskova uit Tsjechië heeft zich afgemeld voor de Australian Open. De nummer 4 van de wereld liep deze week een blessure aan haar rechterhand op tijdens een training. „Ik kan daardoor niet spelen in Adelaide, Sydney en op de Australian Open”, aldus Pliskova.

De 29-jarige Tsjechische, voormalig nummer 1 van de wereld, bleef dit jaar op de Australian Open steken in de derde ronde. Pliskova leverde haar beste prestatie in Melbourne in 2019, toen ze de halve finales bereikte.

De Tsjechische stond dit jaar in de finale van Wimbledon. Pliskova moest het daarin afleggen tegen Ashleigh Barty, de Australische nummer 1 van de wereld. De winnares van zestien WTA-titels boekte dit jaar geen enkele toernooizege. Wel stond ze drie keer in een finale.

Eerder wel al bekend dat onder anderen de grandslamwinnaars Serena Williams, Bianca Andreescu en Roger Federer ontbreken op de Australian Open. Het eerste grandslamtoernooi van 2022 begint op 17 januari. Alleen tennissers die gevaccineerd zijn tegen het coronavirus mogen meedoen in Melbourne.