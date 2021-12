Sport Kort: Geen Olympische Spelen voor Nederlandse curlingploeg

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Geen Olympische Spelen voor Nederlandse curlingploeg

12.41 uur: De Nederlandse curlingmannen ontbreken begin volgend jaar op de Olympische Spelen in Beijing. De curlers verloren op het olympisch kwalificatietoernooi in Leeuwarden ook hun voorlaatste groepswedstrijd, tegen het favoriete Noorwegen: 5-8. De Noren kwalificeerden zich daardoor ongeslagen voor de Winterspelen.

Oranje won op het toernooi in de Elfstedenhal pas twee wedstrijden, van Duitsland (6-5 na verlenging) en Tsjechië (7-4). De overige vijf partijen gingen verloren. De curlingploeg sluit het OKT donderdagavond af tegen het eveneens uitgeschakelde Zuid-Korea.

Noorwegen won alle acht wedstrijden in Leeuwarden en is daarom in februari van de partij in Beijing. De nummers 2, 3 en 4 van het OKT strijden vrijdag en zaterdag in de play-offs om de laatste twee tickets.

Na het teleurstellend verlopen EK van vorige maand in Lillehammer, waar Oranje degradeerde uit de A-divisie, hoopte de ploeg van bondscoach Shari Leibbrandt in eigen land wel te kunnen verrassen. Met Wouter Gösgens als skip verliep het OKT echter teleurstellend voor de curlers.

Veldrijders in 2023 naar Frankrijk voor EK

12.28 uur: De Europese kampioenschappen veldrijden van 2023 worden gehouden in de Franse gemeente Pontchâteau. Het bestuur van de Europese wielerfederatie UEC heeft de EK aan die plaats toegewezen. De baanwielrenners strijden in 2023 in de Zwitserse stad Grenchen om de Europese titels.

De laatste twee edities van de EK veldrijden waren op Nederlandse bodem. Vorige maand op de VAM-berg in Wijster pakten Lucinda Brand en Lars van der Haar de Europese titels bij de elite. Ryan Kamp en Shirin van Anrooij zegevierden bij de beloften.

Komend jaar wordt in november op en om de Citadel van Namen in België om de Europese kampioenstruien gestreden. Pontchâteau is in 2023 aan de beurt om de EK te organiseren, net als in 2005 en 2016. De Belg Toon Aerts pakte daar de laatste keer de titel, voor Mathieu van der Poel en Wout van Aert.

Sharon van Rouwendaal sluit wereldbeker af met brons in Abu Dhabi

12.04 uur: Zwemster Sharon van Rouwendaal heeft brons gepakt bij de wereldbekerfinale in Abu Dhabi. De 28-jarige Nederlandse werd na 10 kilometer door het open water derde, achter de Duitse Leonie Beck (goud) en olympisch kampioene Ana Marcela Cunha uit Brazilië (zilver). Van Rouwendaal tikte 5 seconden na de winnares aan.

„Ik ben heel blij met de manier waarop ik zwom”, schrijft Van Rouwendaal op Instagram. „Ik had dit resultaat niet verwacht, omdat ik de afgelopen dagen wat nekklachten heb gehad.” Van Rouwendaal zwom afgelopen zomer op de Olympische Spelen in Tokio naar het zilver op de 10 kilometer. Alleen Cunha was te sterk voor de olympisch kampioene van Rio 2016.

De wereldbekerfinale in het open water wordt gelijktijdig met de WK kortebaan in Abu Dhabi gehouden. Bij de mannen zegevierde ook een Duitser, olympisch kampioen Florian Wellbrock. Marcel Schouten eindigde op ruim een halve minuut als vijftiende. Ferry Weertman, de olympisch kampioen van Rio, beëindigde onlangs zijn carrière.

Weer geen NK veldrijden in Zaltbommel, KNWU zoekt alternatief

10.55 uur: Zaltbommel heeft de organisatie van de Nederlandse kampioenschappen veldrijden teruggegeven aan wielerbond KNWU. De Gelderse gemeente zou op 8 en 9 januari 2022 de NK huisvesten, maar vanwege de verlengde coronamaatregelen zijn dan geen toeschouwers toegestaan langs het parcours. De organisatie heeft daarom besloten af te zien van het evenement.

De KNWU gaat op zoek naar een andere organisator op een alternatieve locatie. Begin dit jaar konden de NK in Zaltbommel ook al niet doorgaan als gevolg van de coronaperikelen. Toen kwam er ook geen alternatief.

„We kunnen én mogen onze ogen niet sluiten voor de actuele situatie rondom het coronavirus en de huidig geldende maatregelen”, zegt voorzitter Robert Schimmer van het organisatiecomité. „Want binnen deze restricties is een NK zoals wij voor ogen hebben, namelijk met publiek en sponsoren, helaas niet toegestaan en mogelijk. Wij willen bewust een volwaardig Nederlands kampioenschap organiseren. En dat kan in onze ogen niet zonder een grote aanwezigheid van wielerfans en sponsoren en van de sfeer en de ambiance die daarbij horen.”

Na twee mislukte pogingen mag Zaltbommel van de KNWU in 2023 nogmaals proberen de NK veldrijden te organiseren.

NBA-kampioen Milwaukee Bucks kan ook zonder Antetokounmpo winnen

08.17 uur: De basketballers van Milwaukee Bucks kunnen ook zonder hun vedette Giannis Antetokounmpo winnen. De 27-jarige Griek zit in quarantaine, omdat hij mogelijk besmet is geraakt met het coronavirus. Zonder Antetokounmpo was de kampioen van de NBA te sterk voor Indiana Pacers: 114-99.

Jrue Holiday nam de rol van Antetokounmpo over. Holiday maakte 26 punten en gaf 14 assists. De Bucks staan met negentien overwinningen tegenover elf nederlagen op de tweede plaats in het oosten, achter Brooklyn Nets (20-8).

Los Angeles Lakers won na verlenging met 107-104 bij Dallas Mavericks. LeBron James (24 punten), Russell Westbrook (23) en Anthony Davis (20) zorgden voor een groot deel van de productie, maar ’rookie’ Austin Reaves was de gevierde man. De 23-jarige Amerikaan besliste het duel door met minder dan 1 seconde op de klok een driepunter raak te gooien.

Iets vergelijkbaars gebeurde bij het duel tussen New Orleans Pelicans en Oklahoma City Thunder, de nummers 14 en 15 in het westen. Shai Gilgeous-Alexander trok met nog 1,4 seconden op de klok de stand gelijk namens Oklahoma City met een driepunter (110-110). De Pelicans mochten het spel nog hervatten en Devonte’ Graham besloot vanaf eigen helft een wanhoopspoging te wagen. Zijn schot vanaf ruim 18 meter vloog via het bord door de basket, waardoor de ploeg uit New Orleans de wedstrijd met 113-110 won.

Blessure houdt Karolina Pliskova van Australian Open

07.07 uur: Karolina Pliskova uit Tsjechië heeft zich afgemeld voor de Australian Open. De nummer 4 van de wereld liep deze week een blessure aan haar rechterhand op tijdens een training. „Ik kan daardoor niet spelen in Adelaide, Sydney en op de Australian Open”, aldus Pliskova.

De 29-jarige Tsjechische, voormalig nummer 1 van de wereld, bleef dit jaar op de Australian Open steken in de derde ronde. Pliskova leverde haar beste prestatie in Melbourne in 2019, toen ze de halve finales bereikte.

De Tsjechische stond dit jaar in de finale van Wimbledon. Pliskova moest het daarin afleggen tegen Ashleigh Barty, de Australische nummer 1 van de wereld. De winnares van zestien WTA-titels boekte dit jaar geen enkele toernooizege. Wel stond ze drie keer in een finale.

Eerder wel al bekend dat onder anderen de grandslamwinnaars Serena Williams, Bianca Andreescu en Roger Federer ontbreken op de Australian Open. Het eerste grandslamtoernooi van 2022 begint op 17 januari. Alleen tennissers die gevaccineerd zijn tegen het coronavirus mogen meedoen in Melbourne.