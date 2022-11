Marokko pakt knap een punt tegen Kroatië

De verliezend finalist van vier jaar geleden vond in het Al-Bayt Stadium drie oud-Eredivisie-spelers tegenover zich. Hakim Ziyech, Noussair Mazraoui en Sofyan Amrabat stonden bij Marokko in de basis. Het eerste echte gevaar ontstond na iets meer dan een kwartier na inleveren van Selim Amallah pegelde Ivan Perisic van ver net over. Marokko had wel een aantal dreigende momenten, maar steeds was er geen ruimte om de trekker over te halen. Toen Ziyech dat een keer wel had, smoorde zijn vrije trap in de muur.

Op slag van rust ontstond er dan toch eindelijk echt een grote kans en die was voor de Kroaten. Borna Sosa gaf laag voor en Nikola Vlasic verlengde de bal, maar Bono keerde de inzet knap. Diezelfde Vlasic zag in de blessuretijd nog een schot geblokt worden, waarna Luka Modric over mikte.

Na de pauze moest ook Dominik Livakovic in actie komen. Hij pareerde een kopbal van Mazraoui, die als linksback naar voren was opgestoomd en bij die actie bovendien geblesseerd raakte. Hij moest ich even later laten vervangen. Het grotere gevaar was er echter aan de overzijde, waar na een hoekschop Amrabat een inzet van Dejan Lovren van de lijn haalde.

De druk van Kroatië nam in het laatste halfuur toe. Het lukte Marokko echter goed om weinig weg te geven en in de laatste fase had het zelfs weer meer de bal, dan de inspiratieloos ogende Europeanen. Een gelijkspel was al met al een terechte uitslag.