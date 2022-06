Vuillermoz wint verrassend in Dauphiné, Van Aert verliest leiderstrui

De Franse renner won de sprint van een kopgroep van vijf, die het aanstormende peloton net voorbleef. De rit ging van Saint-Péray naar Brives-Charensac, over zo’n 170 kilometer.

Vuillermoz nam ook de leiderstrui over van de Belg Wout van Aert, die de eerste rit had gewonnen. De Noor Anders Skaarseth eindigde als tweede in de etappe, voor de Fransman Olivier Le Gac. Zij zijn nu ook de voornaamste belagers van Vuillermoz in de algehele rangschikking, op respectievelijk 3 en 4 seconden van de Fransman. Van Aert volgt op 5 tellen.

„Het is mijn beste begin van een seizoen ooit”, juichte Vuillermoz kort na zijn succes. „Eerlijk gezegd had ik er vooraf niet op gerekend. De tactiek van de ploeg was ook niet op mij afgestemd. Ik ging mee met de ontsnapping met het idee van, we zien wel. Maar ik was weg met zeer goede renners, daardoor hebben we de voorsprong vast kunnen houden.”