Assistent Arjan Veurink staat open voor bondscoachschap Leeuwinnen

De assistent-trainer van Wiegman wilde vrijdag na afloop van het oefenduel met de Verenigde Staten (0-2 nederlaag) niet uitgebreid ingaan op een eventuele ’promotie’. Veurink had in Breda de leiding, omdat Wiegman vanwege familieomstandigheden ontbrak.

„Dit is niet het moment om hier over te praten, maar ik heb er nooit een geheim van gemaakt dat voor mij de cirkel echt rond is als ik ooit bondscoach zou worden.” Verder wilde de 34-jarige Veurink niet op de kwestie ingaan. „Het is aan de KNVB om hier meer over te zeggen.”

Bekijk ook: Oranje kan wereldkampioen Amerika niet verrassen

Het vinden van een opvolger van de succesvolle Wiegman is een flinke uitdaging voor de bond. De Haagse leidde de Leeuwinnen in 2017 naar EK-goud en pakte twee jaar later op het WK in Frankrijk zilver met de ploeg.

Tactisch meesterbrein

Beide malen was Veurink, die wordt geroemd als vertrouwenspersoon en tactisch meesterbrein, de rechterhand van Wiegman. Veurink kende eerder al succes als zelfstandig coach. Met de FC Twente Vrouwen werd hij vier keer landskampioen en veroverde hij eenmaal de KNVB Beker.