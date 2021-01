Vliegtuigramp-ploeg Chapecoense op sensationele wijze naar titel

De titel werd vrijdag op sensationele wijze in de wacht gesleept. Chapecoense hield rivaal América-MG op doelsaldo achter zich. Het verschil was uiteindelijk slechts één treffer.

Het beslissende doelpunt kwam bovendien op uitzonderlijke wijze tot stand. In blessuretijd benutte de 32-jarige Anselmo Ramon in het thuisduel met Confianca (3-1 zege) een penalty. Dat deed de aanvaller, die ook al de 1-0 voor zijn rekening nam, á la Panenka. Even daarvoor hadden Denner van de thuisploeg en Reis van Confianca nog rood gehad.

America-MG won met 2-1 van Avai FC, maar stond desondanks met lege handen. Al is de club vanwege de tweede plaats wel zeker van promotie naar de Serie A. Topclub Botafogo, de oude club van Clarence Seedorf en tweevoudig kampioen van Brazilië, degradeerde juist uit de Serie B.

Na de vliegramp in november 2016, waarbij 71 mensen onder wie het grootste deel van de selectie van Chapecoense om het leven kwamen, zakte de club steeds verder weg, resulterend in degradatie naar de Braziliaanse Serie B eind 2019. De impact van het ongeluk bleek niet op te vangen voor de club uit het Zuid-Braziliaanse Chapeco.

De vliegramp van Chapecoense schokte vier jaar geleden de internationale voetbalwereld. Op weg naar de finale van de Copa Sudamericana, de Zuid-Amerikaanse Europa League, tegen Nacional Medellin crashte het vliegtuig, waarmee de club reisde, in Colombia door brandstofgebrek. De piloot bleek een inschattingsfout gemaakt te hebben over het kerosinegebruik op de vlucht van Brazilië naar Colombia.

Door de crash kwamen 71 van de 77 inzittenden om het leven. Drie spelers van Chapecoense (Alan Ruschel, Jakson Follmann en Neto), een meereizende journalist en twee crewleden overleefden de crash. Een van de drie spelers die de crash overleefd hebben, Alan Ruschel, staat nog altijd onder contract bij Chapecoense en heeft dit seizoen 26 wedstrijden meegespeeld.