Analyse Mike Verweij: ’Ajax-icoon John Heitinga bungelt na nieuwe mokerslag’

Door Mike Verweij Kopieer naar clipboard

John Heitinga troost zijn aanvoerder Dusan Tadic, die na de verloren finale zijn hoofd in zijn handen verbergt.

ROTTERDAM - Ajax zet zichzelf met de week verder te kijk. Na in Eindhoven een mokerslag te hebben geïncasseerd in de strijd om plek 2 van de Eredivisie (3-0), gooide PSV in De Kuip kilo’s extra zout in de Amsterdamse wond. Niet de KNVB-beker, maar de gifbeker, die dus toch nog niet leeg bleek, werd in de strafschoppenreeks een ’prooi’ voor het elftal van John Heitinga (2-3 na strafschoppen). Met Ajax-AZ voor de boeg dreigt – weer een optater verder – nu zelfs serieus de vierde plaats voor de onttroonde landskampioen.