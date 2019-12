Badr Hari en Rico Verhoeven zijn opvallend aardig voor elkaar. Ⓒ ANP

ARNHEM - Opvallend vriendelijk. Dat was vrijdagmiddag de conclusie na de weging van Rico Verhoeven en Badr Hari in Sportcentrum Papendal. Waar vechters bij een stare down wel eens uit elkaar moeten worden gehaald, zochten beide vechters elkaar juist op voor een hand en een knuffel.