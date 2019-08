Spelers AZ duwen dakdrama naar achtergrond

„De focus bij de jongens ligt op de wedstrijd”, aldus de trainer. Zaterdag stortte een deel van het dak van het stadion in Alkmaar in.

„De spelers hebben het nog niet gezien, misschien is dat voor vandaag gunstig”, aldus Slot bij Fox Sports. „Maar natuurlijk is er bij ons allemaal onduidelijkheid. Wat gebeurt er met de wedstrijd van donderdag in de Europa League? Wat we weten is dat andere mensen binnen de club heel druk zijn om alles op te lossen. Zo gauw er meer bekend is brengen we dat naar buiten.”

